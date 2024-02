Classement FIFA: l’Argentine toujours en tête, le Top 10 reste inchangé, Haïti perd une place

​

​

Classement FIFA: l’Argentine toujours leader, le Top 10 reste inchangé, Haïti perd une place.

La Fédération Internationale de Football Amateur a publié ce jeudi 15 février sa dernière mise à jour concernant le classement des nations de football masculin au niveau senior. Avec l’Argentine qui est toujours en tête, le Top 10 reste inchangé tandis que la sélection nationale haïtienne perd une place et se retrouve désormais en 90e position. La Côte d’Ivoire, championne de la Coupe d’Afrique des Nations a gagné 10 places tandis que le Qatar qui a remporté la coupe d’Asie est passé de la 58e à la 37e place.

En effet, la sélection d’Argentine compte 10 points d’avance sur la France. L’Albiceleste a 1855 contre 1845 pour les bleus. Alors que le Brésil est toujours dehors du podium et reste à la cinquième place avec 1784 points.

Quant à la sélection nationale haïtienne, elle est 90e et a perdu une place dans ce nouveau classement. L’équipe haïtienne peut espérer gagner des points lors des prochaines éliminatoires de la coupe du monde zone Concacaf.

Toutefois, des changements ont eu lieu sur le continent africain en raison de la coupe d’Afrique des Nations. La FIFA a souligné les nombreux bouleversements générés par la compétition qui a pris fin dimanche dernier et qui a vu la victoire de la Côte d’Ivoire. “Six équipes ont en effet bondi de dix points ou plus. En Afrique, la Côte d’Ivoire (39e, +10) récolte les fruits de son sacre à domicile au terme d’un parcours épique. Le Nigeria (28e, +14), finaliste malheureux réalise, lui aussi, un bond spectaculaire mais pas autant que l’Angola (93e, +24), qui, grâce à son quart de finale à la CAN, s’octroie la plus belle progression de ce classement en termes de places.”

Le Qatar, champion de la coupe d’Asie, a réalisé une très belle remontée au niveau de ce classement. L’ancien pays hôte de la coupe du monde 2022 a gagné 21 places qui l’a permi de se hisser jusqu’à la 37e place. “Cette 37e place est le plus haut rang jamais atteint par le Qatar”, a souligné la FIFA.

Le prochain classement FIFA sera publié le 4 avril prochain, a annoncé l’instance du football mondial.

À lire aussi :

Haïti et les Etats-Unis créent une unité transnationale d’enquête criminelle (UTEC)