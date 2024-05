Comment reconnaître et éviter les comportements toxiques en couple pour une relation épanouissante

​

​

Une experte en couple conseille aux gens de ne pas accepter ces cinq comportements lorsqu’ils sont en couple

Dans la quête d’une relation épanouissante, reconnaître et éviter les comportements toxiques est essentiel. Sur le site psychologie.com, Myriam Bidaud, thérapeute de couple et fondatrice d’Atout Couple, met en lumière cinq attitudes que les gens ne doivent surtout pas tolérer pour garantir une relation saine.

Avant tout, il est crucial de se questionner sur ses propres limites et drapeaux rouges en matière de relation. Myriam Bidaud souligne l’importance de se demander : “Quelles sont les choses que je ne cautionne pas, les drapeaux rouges que je n’accepte pas dans une relation de couple ?”.

Parmi les comportements à proscrire, on retrouve :

1. La violence (sous toutes ses formes)

Qu’elle soit physique, verbale, ou psychologique, la violence n’a pas sa place dans une relation saine. Myriam Bidaud insiste sur le fait que la présence de la violence compromet la sécurité nécessaire au développement de la relation. “la violence, c’est quelque chose qui ne doit jamais entrer dans le couple. S’il y a de la violence au sein de la relation, il ne faut pas hésiter à en parler et à se faire accompagner pour pouvoir mettre un terme à cette violence. Tant qu’il y a de la violence, il n’y a pas suffisamment de sécurité pour que la relation puisse se développer”, a-t-elle expliqué.

2. Les menaces ou le chantage

Ces comportements, assimilables à une forme de violence, sont à éviter absolument. Leur impact peut être dévastateur sur la dynamique du couple, a souligné l’experte.

3. La jalousie excessive

La jalousie excessive témoigne d’une insécurité profonde. Bien qu’il soit naturel d’avoir des appréhensions dans une relation, la jalousie excessive peut entraver la confiance mutuelle. “Cela se joue à deux, mais c’est aussi la responsabilité de la personne qui est jalouse excessivement et qui devra travailler sur ce point”, a indiqué Myriam Bidaud.

4. Le manque d’honnêteté

Une relation épanouissante repose sur la sincérité et l’authenticité. Les deux partenaires doivent pouvoir se montrer tels qu’ils sont pour favoriser l’épanouissement individuel et conjugal. “Les deux partenaires doivent être sincères et authentiques, l’un envers l’autre, afin de pouvoir s’épanouir soi-même et au sein de la relation”, estime la thérapeute.

5. L’éloignement volontaire

Un partenaire qui cherche à éloigner l’autre de ses proches peut être toxique pour la relation. Cette manipulation peut compromettre le bien-être et l’équilibre du couple. “De façon générale, si vous avez un partenaire qui sciemment ou inconsciemment vous éloigne de vos proches, il peut y avoir des soucis à venir”, croit l’experte et fondatrice d’Atout Couple.

Bien que d’autres comportements toxiques puissent surgir dans une relation, Myriam Bidaud souligne la possibilité de les surmonter à deux. Pour s’épanouir pleinement en couple, il est crucial d’identifier les comportements nocifs, de communiquer ouvertement, et le cas échéant, de recourir à l’aide professionnelle d’un thérapeute de couple.

En reconnaissant et en évitant les comportements toxiques, les couples peuvent bâtir des relations solides, basées sur le respect, la confiance et la croissance mutuelle.

À lire aussi :

Le nouveau film haïtien “Meet Vegas” mettra en scène Matyas Dand’or, Dibango, Ricardo Nelson et d’autres acteurs