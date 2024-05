​

​

Pour un diagnostic précoce, il est important de comprendre les symptômes et les facteurs de risque des cancers de la gorge et de la bouche.

Les cancers de la gorge et de la bouche sont des affections complexes qui peuvent se manifester de différentes manières, rendant cruciale la connaissance de leurs symptômes pour un diagnostic précoce et une intervention efficace. Selon l’Assurance Maladie, ces cancers peuvent souvent évoluer sans symptômes apparents pendant une période prolongée, mais une fois présents, ils peuvent varier en fonction de leur emplacement spécifique dans la région de la gorge et de la bouche.

Parmi les symptômes les plus courants à surveiller, on trouve la toux persistante, des douleurs dans la gorge ou la bouche qui ne disparaissent pas, des difficultés à avaler, des ulcères, des changements dans la voix, une perte de poids inexpliquée, des ganglions lymphatiques enflés dans le cou, une sensation de “nez bouché” d’un seul côté, ainsi que des plaies qui ne guérissent pas sur les lèvres ou la langue. Il est important de noter que bien que ces symptômes soient souvent associés aux cancers de la gorge et de la bouche, ils peuvent également être causés par d’autres affections moins graves. Cependant, il est essentiel de consulter un médecin si l’un de ces symptômes persiste.

Il est crucial de reconnaître que les cancers de la gorge et de la bouche englobent diverses affections, telles que le cancer du nasopharynx, de l’oropharynx, de l’hypopharynx, de la glotte, supraglottique et sous-glottique. Chacun de ces types de cancer peut présenter des symptômes spécifiques et nécessiter une approche de traitement différente.

Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés comme augmentant les chances de développer un cancer de la gorge ou de la bouche. Le tabagisme, la consommation excessive d’alcool et l’infection par le virus du papillome humain (HPV) sont parmi les principaux. De plus, une mauvaise hygiène buccale, telle que le manque de brossage régulier des dents, ainsi qu’une exposition fréquente au soleil sans protection, peuvent également accroître le risque de cancer de la bouche.

Bien qu’il n’existe pas de moyen sûr de prévenir ces cancers, il est possible de réduire les risques en adoptant un mode de vie sain. Cela comprend l’arrêt du tabac, la modération de la consommation d’alcool, une alimentation équilibrée et la protection contre le virus HPV. En effet, certaines recherches suggèrent que les cancers de l’oropharynx peuvent être attribués à une infection par le VPH, soulignant l’importance de la prévention.

Selon les données de Santé Publique France, le nombre de nouveaux cas de cancer de l’oropharynx est en augmentation, mettant en lumière l’importance de la sensibilisation, du dépistage précoce et de la recherche continue dans ce domaine. En outre, les statistiques sur la survie mettent en évidence la nécessité d’améliorer les stratégies de traitement et de soutien pour les personnes affectées par ces cancers.

A lire aussi :

SOS: les locaux du MICT et du MEF et de la CSCCA attaqués par des bandits