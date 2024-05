Coupe du Monde 2026 : Haïti débutera sa campagne éliminatoire à la Barbade

​

Coupe du monde 2026 : la sélection nationale haïtienne senior débutera ses éliminatoires à la Barbade.

Dans un contexte marqué par l’instabilité et les défis sécuritaires en Haïti, la sélection nationale de football s’apprête à entamer sa campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sur un terrain neutre : le Wildey Turf Stadium à Bridgetown, Barbade, a annoncé la Fédération Haïtienne de Football via une note. Le match inaugural de la sélection haïtienne contre Saint-Martin se déroulera donc sur le sol barbadien le 6 juin à 17h00, suivi d’un affrontement crucial contre l’équipe nationale de la Barbade le 9 juin à 17h00.

Ce changement de lieu, contraint par les circonstances, met en lumière les obstacles auxquels est confrontée la Fédération Haïtienne de Football (FHF), contrainte de jongler avec les défis logistiques et sécuritaires pour assurer la continuité de la participation d’Haïti dans les compétitions internationales. Ces rencontres revêtent une importance capitale pour les Grenadiers, non seulement sur le plan sportif mais également sur le plan symbolique, offrant à la nation haïtienne une opportunité de fierté et d’unité dans des moments tumultueux.

Jouer à l’étranger présente des avantages et des défis pour la sélection haïtienne, estime la note de la FHF. D’une part, cela offre une plateforme neutre pour mettre en valeur le talent des joueurs, loin des troubles et des distractions de leur terre natale. D’autre part, cela soulève des défis logistiques et émotionnels, privant les supporters haïtiens de la possibilité de soutenir leur équipe sur leur propre sol, a souligné la note.

Malgré ces défis, l’équipe nationale haïtienne est portée par l’espoir et le soutien indéfectible de ses supporters. Ces matches revêtent une importance particulière, offrant à Haïti l’opportunité de se qualifier pour une deuxième fois à une phase finale de coupe du monde et de raviver le sentiment de fierté nationale au sein de la communauté haïtienne, tant sur le territoire qu’à travers la diaspora.

