Daniella Jacques, un parcours inspirant de leadership et d’engagement pour l’autonomisation des femmes

Daniella Jacques, figure qui incarne le leadership et l’engagement pour le changement positif

Daniella Jacques, l’une des figures emblématiques du leadership féminin en Haïti, a su transformer ses nombreuses expériences et ses vastes connaissances en une carrière remarquable, marquée par un engagement indéfectible en faveur des droits des femmes, de l’entrepreneuriat et du développement communautaire.

Formation et débuts professionnels

La trajectoire impressionnante de Daniella Jacques commence par une solide formation académique. Ses études en sciences politiques, gestion des conflits et administration électorale, combinées à un diplôme supérieur en journalisme, ont jeté les bases de sa compréhension des dynamiques sociales et politiques. Elle a ensuite enrichi son parcours avec une maîtrise en administration des affaires et un diplôme en gestion marketing international. Cette combinaison de formations lui a permis de développer une expertise multidisciplinaire, essentielle pour ses engagements futurs.

Bourses du Département d’État Américain – IVLP

Deux bourses du Département d’État américain ont été des tournants majeurs dans la carrière de Mme Jacques. En 2006, elle a participé au programme International Visitor Leadership Program (IVLP), une expérience transformative qui l’a incitée à fonder l’organisation AGIRAD. AGIRAD se consacre au soutien des jeunes mères célibataires et des enfants défavorisés en Haïti, offrant un appui crucial et contribuant à briser le cycle de la pauvreté.

En 2014, Daniella Jacques a de nouveau bénéficié du programme IVLP, cette fois-ci axé sur l’entrepreneuriat féminin. Forte de cette nouvelle expérience, elle a créé la Chambre de commerce des femmes entrepreneures d’Haïti (CCFEH), un espace de soutien et de collaboration pour les femmes entrepreneures haïtiennes. La CCFEH joue un rôle crucial dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin et l’autonomisation économique des femmes en Haïti.

L’Entrepreneuriat

Daniella Jacques ne s’est pas arrêtée à ces initiatives. En 2022, elle a fondé Dynamic Konnecting, une société de courtage offrant une gamme de services aux entreprises internationales. En 2021, elle a initié la création de Flamenco Gender Capital, un fonds d’investissement dédié au financement des femmes entrepreneures dans les Caraïbes et en Amérique latine. En 2018, elle a lancé Gyzell Industries, une entreprise haïtienne spécialisée dans l’agro-industrie, notamment dans la commercialisation de café, de céréales et d’huiles végétales. Depuis 2013, elle est également à la tête de Tetra Consult, une firme de consultation offrant des solutions innovantes aux entreprises et aux organisations.

Initiatives pour l’Autonomisation des Femmes

Mme Jacques a lancé plusieurs initiatives importantes pour l’autonomisation et l’épanouissement des femmes. Elle est à l’origine de la première Chambre de commerce des femmes entrepreneures d’Haïti (CCFEH) et du Forum économique des femmes en Haïti. Elle a également créé le Sommet International des Femmes du Numérique (SIFNU) et Dofen News, une plateforme médiatique numérique dédiée aux femmes.

Son engagement se traduit également par l’Académie de l’Entrepreneuriat Féminin, qui a formé 300 femmes à travers quatre départements du pays, et un programme d’appui au renforcement des capacités de plus de 100 organisations de femmes, jeunes et agriculteurs à travers Haïti. De plus, elle a initié un programme d’accès au crédit pour plus de 50 micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans divers domaines, et a formé plusieurs centaines de femmes en leadership féminin, résolution des conflits, citoyenneté active et participation politique.

Récompenses et Distinctions

Le travail remarquable de Daniella Jacques a été récompensé par de nombreux honneurs et distinctions. En 2023, elle a reçu la Plaque d’honneur et de mérite du Meeting International des Femmes à Paris. En 2019, elle a été honorée par le Prix d’excellence du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique et le Prix “Top 200 Changemakers” des Tropics Business Awards. Elle a également reçu le Prix “Fanm Poto Mitan” de J.C. Magazine, une reconnaissance par le CONATEL,

le Prix du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), le Prix du Jeune Citoyen Actif du Forum National des Jeunes Haïtiens (TNJH) et le titre de “Change Maker of September” du programme Your Mark on The World Show. En 2004, elle avait déjà remporté le Concours des Droits de l’Homme de l’Ambassade des États-Unis en Haïti.

Participation et Prises de Parole

Sur la scène internationale, Daniella Jacques s’est affirmée comme une voix influente et inspirante. Elle a partagé son expertise et ses idées lors de nombreuses conférences et événements prestigieux, notamment le Symposium sur l’innovation et la technologie pour l’autonomisation des femmes dans les Caraïbes (Guadeloupe) et le Meeting International des Femmes (Paris) en 2023.

Elle a également participé à des forums internationaux tels que la 7e évaluation nationale des capacités (Turin, Italie) en 2022, la Conférence “Women STEMpreneurs creating global business” (Paraguay) et l’Assemblée générale du Réseau des acteurs francophones pour la coopération Sud-Sud et tripartite (Libreville, Gabon) en 2019, et bien d’autres.

Impact et Reconnaissance

Les interventions de Mme Jacques ont eu un impact significatif, sensibilisant aux questions d’autonomisation des femmes, de jeunesse et de développement durable. Sa passion, son expertise et son engagement ont inspiré de nombreux participants et contribué à faire avancer des discussions importantes sur ces sujets cruciaux.

Daniella Jacques incarne le leadership et l’engagement pour le changement positif. Son parcours remarquable et ses nombreuses initiatives témoignent de son dévouement à l’amélioration de la société, en particulier pour les femmes et les jeunes en Haïti. Par son travail infatigable, elle continue d’inspirer et de mobiliser, prouvant que l’engagement et la passion peuvent transformer des vies et des communautés.

