Des confédérations syndicales, paysannes et féministes supportent le choix de Gérald Germain au poste de Premier Ministre

Le choix de Gérald Germain au poste de Premier Ministre est supporté par des organisations syndicales.

À travers une lettre acheminée aux Conseillers du Conseil Présidentiel de Transition, des confédérations syndicales dont la Centrale Autonome des Travailleurs Haïtiens (CATH), la Confédération des Forces Ouvrières Haïtiennes (CFOH) et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs Domestiques d’Haïti (SYNTRADH) disent apporter leur support au choix de l’économiste Gérald Germain au poste de Premier Ministre, pour former et diriger le nouveau gouvernement.

Dans cette lettre en date du 15 mai 2024, ces structures syndicales soulignent qu’ils ont la conviction que Monsieur Germain possède tous les atouts eu égard à son parcours politique sans faute, ses comptétences et surtout les expériences acquises dans la gestion de la chose publique ces dernières années.

En ce sens, ils lancent un appel à tous les Conseillers en vue de prendre en considération leur recommandation quant au choix de Gérald Germain comme nouveau chef de gouvernement.

Parallèlement, des organisations de femmes dont la Kowalisyon Fanm Ansapit, Ògamizasyon Fanm Vanyan, Kowalisyon Fanm pou Awondisman Bèlans, entre autres ont dans une une lettre soumis leur appréciation à la candidature de Gérald Germain au poste de Premier Ministre pour une transition réussie.

“Sa carrière et son parcours dans l’administration publique (Ministre du commerce puis Ministre des Affaires sociales), son intégrité, ses compétences, son dynamisme et ses connaissances du milieu politique sont autant de facteurs qui pourraient lui permettre de mieux coordonner les actions d’une équipe gouvernementale au cours de la transition” lit-on dans cette lettre portant la signature de Fritz Marie C. Kala Lartigue, Coordonatrice du Rassemblement des organisations des femmes vaillantes.

La candidature de Gérald Germain appuyée par la la Confédération nationale des Paysans Agricoles (KONPA)

La Confédération Nationale des Paysans Agricoles (KONPA) à travers une lettre portant les signatures de son Coordonnateur National, Truman Aspilaire, son secrétaire, pasteur Josué Lajoie, entre autres, soutient la candidature de Gérald Germain au poste de Premier Ministre.

La KONPA dit apporter son soutien à la candidature de l’ancien ministre Germain, en raison de sa capacité à travailler avec tous les secteurs d’une part et d’autre part sa carrière professionnel, son parcours dans l’administration publique, son intégrité, ses compétences et son dynamisme.

Il faut souligner que la candidature de l’ex-ministre Gérald Germain est proposée par une organisation de la Société civile dénommée “la Lutte pour l’Avènement d’une Nouvelle Société Haïtienne (LANSE-Haïti). Plusieurs personnalités ont également posé leur candidature au poste de Premier Ministre. Parmi les candidats, on peut citer le docteur Garry Conille soutenu par le Rassemblement pour une Entente Nationale (REN), Jean Hector Anacacis proposé par la Ligue Alternative pour le Progrès et l’Émancipation Haïtienne (LAPEH), l’ancien candidat malheureux au Sénat pour le département de l’Ouest,Didier Fils-Aimé endossé par une association patronale, l’ancienne ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Marie Denise Claude, l’ancien ministre Daniel Supplice, Me Panel Lindor, Me Michel Brunache entre autres.

