Des confrères de la RTVC et radio Cosmos ont animé une formation pour les jeunes sur “comment s’orienter dans la vie”

L’Organisation des Jeunes Avisés pour une Nouvelle Haïti (OJANOH) a organisé une formation pour les jeunes autour de l’orientation de la vie et des projets.

A l’initiative de l’Organisation des Jeunes Avisés pour une Nouvelle Haïti (OJANOH), les journalistes Webens Gervilus de la radio télé Cosmos, Jause Varin et Richarson Bigot de la Radio Télévision Caraïbes, ont animé à la Bibliothèque Municipale de Delmas un séminaire de formation organisé pour les jeunes autour du thème: comment orienter sa vie et ses projets? Les trois intervenants ont profité de ce moment pour encourager les jeunes, les motiver et les inciter à garder leur optimisme malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la vie.

En effet, une vingtaine de jeunes étaient présents à la Bibliothèque Municipale de Delmas pour écouter les confrères de la presse qui voulaient les encourager sur le chemin de la vie. Dans un pays en manque de repère, les journalistes à travers ce séminaire de formation ont essayé de motiver les jeunes malgré les problèmes sociopolitiques et économiques que connaît Haïti, un pays ravagé par la violence des gangs et des turbulences politiques.

“Je dois dire que ma participation à cette activité comme conférencier inclut un mélange d’enthousiasme de passion à l’idée d’aider les jeunes à planifier leur avenir, ainsi qu’un sentiment de responsabilité pour fournir des conseils pertinents et utiles”, a déclaré Jause Varin, journaliste de la Radio Télévision Caraïbes.

Par ailleurs, Richarson Bigot, un autre journaliste de la RTVC croit qu’après cette formation les participants seront motivés dans le but de se mettre disponible pour la reconstruction d’une nouvelle Haïti. “Après cette séance de formation, je pense que les jeunes sont repartis avec des idées nouvelles, à se mettre disponibles et à se rendre utiles à la construction de cette nouvelle Haïti”, a-t-il dit avant de souligner que les jeunes doivent s’engager pour changer ce pays.

Webens Gervilus, journaliste de la Radio télé Cosmos, a dressé un constat positif vis-à-vis de ces jeunes participants. L’intervenant qui a abordé le sous thème comment créer un tableau de vision, s’est dit surpris de remarquer que malgré la situation du pays les participants veulent quand même oser entreprendre quelque chose pour changer leur vie. “Je crois qu’ils vont oser. Ils vont travailler en réseau pour pouvoir réaliser des projets afin de faire partie de cette jeunesse de patron que nous prônons”, espère le journaliste.

D’année en année, les jeunes du pays ont une seule idée en tête: quitter le pays dans le but d’éviter la misère, le chômage et la violence des gangs armés dans les quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince et certaines villes de province.

Jause Varin conseille aux jeunes d’avoir de la discipline et la motivation, tout en espérant qu’après une telle formation les jeunes pourront prendre conscience de ce qu’ils doivent accomplir mais aussi de mettre en application certains conseils qui leur ont été prodigués. “Ils doivent aussi tenir compte de la réalité actuelle pour ajuster leurs projets et ne jamais baisser les bras malgré les difficultés auxquelles ils font face chaque jour”, a lâché le journaliste qui est également podcasteur.

