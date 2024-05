Des jeunes expriment les raisons pour lesquelles ils sont toujours en Haïti malgré le contexte chaotique

​

La résilience des jeunes haïtiens face à l’incertain et l’espoir d’un meilleur avenir en Haïti

En dépit de la situation socio-économique, sécuritaire et politique précaire que connaît Haïti depuis plusieurs années, de nombreux jeunes haïtiens choisissent de rester au pays. Interviewés par la rédaction de Juno7, ces jeunes partagent les raisons complexes qui les poussent à rester et leur espoir pour l’avenir.

Un espoir pour un meilleur demain

Pour certains, la décision de rester en Haïti est nourrie par un optimisme indéfectible. “Je crois que la situation va s’améliorer,” affirme Jean-Pierre, un jeune diplômé en informatique. “Nous avons déjà traversé des périodes difficiles, et je suis convaincu que les choses finiront par changer”, croit-il.

Cet espoir est partagé par quelques rares jeunes qui voient dans chaque crise une opportunité de renouveau. Ils croient fermement que le pays peut se relever grâce à des efforts concertés de la population et de la diaspora.

L’attente du Programme Humanitaire Parole

D’autres jeunes misent sur le programme humanitaire Parole, initié par le président américain Joe Biden. Ce programme offre aux citoyens haïtiens, cubains, vénézuéliens et nicaraguayens l’opportunité de rentrer légalement aux États-Unis. Des jeunes espèrent trouver une occasion via ce programme pour quitter le pays. Marie, une étudiante en médecine, exprime son espoir :

“J’attends que mon dossier soit accepté pour pouvoir rejoindre ma famille aux États-Unis. Ce programme est une lueur d’espoir pour ceux qui n’ont pas la possibilité de voyager”

Cette initiative a suscité de nombreuses attentes parmi les jeunes, qui voient en ce programme une porte ouverte vers une vie meilleure, loin des difficultés quotidiennes de leur pays. “Je garde toujours espoir. Biden m ap tann”, a lâché un jeune qui a bouclé ses études classiques l’année dernière.

Le manque d’alternatives et de moyens financiers

Pour beaucoup, cependant, rester en Haïti n’est pas un choix délibéré mais une nécessité imposée par des contraintes économiques. Ils ne travaillent pas et n’ont pas les moyens pour répondre aux exigences économiques des voyages. “Je n’ai pas les moyens financiers pour voyager vers un autre pays,” confie Marc, un jeune étudiant en administration. “Je fais de mon mieux pour survivre ici, même si c’est difficile”, a-t-il ajouté.

L’absence de ressources financières limite les options pour un grand nombre de jeunes, les forçant à chercher des moyens de subsistance dans un environnement de plus en plus hostile. “Je me suis résignée à travailler dans un restaurant comme serveuse même si le salaire est une pitance”, a déclaré Sophie.

La migration vers d’autres horizons

Malgré ces défis, des milliers de jeunes ont trouvé des moyens de quitter Haïti. Grâce au programme humanitaire Parole ou par d’autres moyens, ils se dirigent vers des destinations comme la République dominicaine, le Chili, le Brésil et plus récemment le Mexique, en passant par le Nicaragua. Leur objectif ultime : atteindre les États-Unis.

Ces migrations massives sont souvent marquées par des périples dangereux et incertains. Cependant, pour beaucoup, le risque vaut la peine d’être pris pour échapper à une situation insoutenable. “Je suis parti au Mexique, et maintenant j’essaie de traverser vers les États-Unis,” raconte Ricardo, un ancien chauffeur de taxi-moto. “C’est difficile, mais c’est notre seul espoir.”

Un futur incertain mais plein d’espoir

La situation des jeunes en Haïti est complexe et diversifiée. Entre espoir de changement, attente de programmes humanitaires, manque d’alternatives financières et migration vers d’autres pays, chaque histoire est unique. Ce qui les lie, c’est un désir commun d’un avenir meilleur, que ce soit sur leur terre natale ou ailleurs.

Face à l’incertitude, la résilience de ces jeunes est remarquable. Leur courage et leur détermination sont des témoignages puissants de la capacité humaine à espérer et à se battre pour une vie meilleure, malgré les circonstances les plus difficiles.

*Les noms ont été modifiés pour protéger l’anonymat des personnes interviewées.

