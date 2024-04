Des signes nazi et des cris de singe ont gâché le match opposant le PSG au FC Barcelone

​

​

Des supporters du Barca on été vu en train de faire des signes nazi et d’imiter des singes au stade du Parc des Princes.

La honte. Alors que le passionnant quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone (2-3) était sur le point de s’achever, certains supporteurs catalans ont provoqué leurs homologues parisiens en franchissant les limites. On aperçoit très clairement deux hommes, situés dans le parcage visiteur du Parc des Princes, en train d’effectuer à plusieurs reprises des saluts nazis pour l’un, et des gestes imitant un singe pour l’autre. Le tout en se tournant en direction des supporteurs parisiens situés près d’eux.

Ces actes odieux et répréhensibles, dénoncés par cette vidéo déjà vue par plus de 460.000 internautes depuis mercredi soir sur X (anciennement Twitter), pourraient valoir des poursuites à ces supporteurs du Barça, qui se trouvent de plus à visage découvert.

Outre le sombre OM-OL finalement non disputé en Ligue 1 le 29 octobre dernier, ce nouveau triste épisode dans un stade de football rappelle des images déjà vues en Ligue des champions au Parc des Princes, de la part de supporteurs italiens, lors d’un PSG-Juventus Turin en septembre 2022.

