Disparue des radars, la plateforme CQR défraie la chronique sur les réseaux sociaux

Disparue des radars ce jeudi matin, la plateforme Crytocurrency Quant Robot (CQR) défraie la chronique sur les réseaux sociaux.

“Maten an mwen leve pou m fè tach yo CQR disparèt”, ces mots ont été prononcés ce jeudi matin par un jeune internaute haïtien à la rédaction du journal. Depuis ce jeudi matin, plusieurs citoyens ont constaté la disparition du site CQR. Cette plateforme créée le 13 novembre 2022 promet à ses utilisateurs ou ses membres des gains financiers après avoir inscrit et rempli des tâches quotidiennes.

Des informations ont même laissé croire que ce système est un pyramide de Ponzi (que la rédaction va expliquer ci-dessous). Le site est inaccessible pour le moment, et laisse à penser qu’il a cessé de fonctionner et a disparu avec l’argent des haïtiens qui croyaient que la plateforme Crytocurrency Quant Robot (CQR) était le seul moyen pour faire de l’argent.

Depuis des mois, certains haïtiens ont jeté leur dévolu sur la plateforme CQR. Ils ont même invité des amis qui ont remis à la plateforme une partie de leurs économies dans le but d’espérer des retours sur investissements très attractifs dépendamment du plan duquel ils font partie. “Il existe plusieurs types de plan. Si réellement le site est crash, les plus grands perdants seront les personnes qui n’ont jamais fait de retrait facilement et les nouveaux membres du mois d’avril”, a expliqué un citoyen au journal qui nous a confié qu’il pourrait perdre plus de 400 dollars américains si réellement la plateforme a disparu définitivement.

CQR disparaît définitivement pour Haïti?

Par ailleurs, un autre membre du CQR reste confiant, tout en signalant que ce problème arrive souvent sur le site. “Monchè sit la toujou konsa kèk tan. Anpil fwa moun yo konnen men yo refize ke sit la p ap ka mache pandant update yo. Se vre ke l ka lage pye l men se pa kounya a”, a-t-il lancé.

Par contre, d’autres personnes que le journal a abordé à ce sujet et qui ont une certaine connaissance dans le domaine de l’informatique, croient que le site est crash et qu’il n’existe aucun travail de maintenance sur le site. “M fè web devlopman, m soti sou <<domaine name>> sit la, li te kreye e ebèje sou Go Daddy. Jan sit la afiche a, pa gen okenn opsyon update ki konsa. M ap tann 10 è pou m wè, paske jan l afiche a se disparèt li disparèt”, a expliqué l’un d’entre eux sous couvert d’anonymat.

Un autre jeune informaticien qui est également étudiant en médecine, est allé dans le même sens en déclarant que “M fè web devlopman. Se vre m pa pratike l men pa gen anyen ki di pou w update yon sit ou dwe Put li Down.Poukisa? Gade lè lòt sit tankou Paryajpam/Paryajlakay ap update yo bloke sistèm depo ak retrè yo. Men yo p ap desann sit lan pou Update li e sa pa rekomande tou.”

“M ka pa yon ekspè men fòmasyon m nan koze webmaster te toujou aprann mwen lè w ap fè <<maintenance>> ou dwe mete yon paj ki avèti gen travay k ap fèt sou sit la”, a jugé un autre informaticien qui a également un chapeau de journaliste.

D’autres informations ont même laissé croire que la plateforme a disparu pour Haïti et se retrouve actuellement au Burkina Faso sous le nom de http://5m5m.top . “Les haïtiens n’ont pas accès à ce nouveau site, sans utiliser un VPN pour changer votre adresse et si vous faites une tentative pour le vérifier pendant que vous êtes sûr le VPN, ils vous bloquent l’accès”, nous a signalé un autre informaticien qui nous avait prédit depuis des semaines que la plateforme Crytocurrency Quant Robot était une arnaque.

C’est quoi la Pyramide de Ponzi?

À travers des recherches combinées, nous prenons en compte les informations du site Coin Academy pour parler du système de Ponzi.

Comme dans tout système, la finance possède son lot d’arnaques. Les scams sont malheureusement monnaie courante. Pour avancer sereinement dans son aventure crypto, la connaissance de ces pratiques est indispensable.

Se prémunir de ces activités n’est pas chose aisée, surtout lorsque l’on débute dans un domaine aussi complexe et vaste. L’une des pratiques – ancienne – consiste en un système pyramidal appelé système de Ponzi.

Un système de Ponzi est un montage financier frauduleux inventé par Charles Ponzi en 1919. Cet ancien employé d’un bureau de banque de Boston développe cette arnaque dans le but de s’enrichir en utilisant la naïveté légitime de ses propres clients

Le processus de ce système est traitre, il repose sur une fausse apparence de stabilité. Un système de Ponzi est une proposition d’investissement promettant généralement des intérêts supérieurs à la moyenne ayant pour conséquence d’attirer facilement l’attention des potentiels investisseurs.

