EKIP annonce des tournées enflammées en avril et mai

Le groupe EKIP annonce des tournées enflammées pour les deux prochains mois

Lors d’une interview accordée à Juno7, le musicien et chanteur Shabba du groupe EKIP a annoncé une série de tournées qui promettent de secouer les scènes musicales antillaises, américaines et canadiennes tout au long du mois d’avril et mai. Avec une énergie débordante et un style inimitable, l’ancien musicien de Djakout prévoit d’enflammer les foules avec des animations et performances époustouflantes comme d’habitude.

En effet, la tournée a débuté le 2 mars dernier à Boston avant d’enchaîner le 30 mars à Miami. Ensuite, une série de performances devrait se dérouler à travers diverses villes dont les Turks-et-Caïcos, West Palm, New-York, Montréal, Orlando, Miami, offrant à ses fans une expérience musicale inoubliable à chaque étape. Shabba a détaillé les différents lieux où vont se produire EKIP dont le festival compas, les dates de la tournée étant disponibles sur la page Instagram du groupe.

Par ailleurs, il s’est dit satisfait des feedbacks “positifs”, pour les premières performances du groupe à la sortie de son premier album studio. Toutefois, Shabba a regretté la situation chaotique du pays qui n’est pas profitable au jeune groupe .

“Cela nous fait beaucoup de mal car nous n’avons pas pu diffuser cet album en Haïti. N’oubliez pas que c’est Haïti qui donne toujours le signal quand les albums sortent, comment marchent les musiques… Quand les Haïtiens aiment un album, ils ne prennent pas le temps d’en connaître les différents morceaux. On voit ce qu’on aurait pu faire avec cet album si la situation en Haïti avait été normale”

Le public est invité à réserver rapidement pour ne pas manquer l’occasion de vivre cette nouvelle expérience que propose EKIP. Avec des tournées aussi explosives, il est certain que les mois d’avril et mai seront marqués par des moments musicaux inoubliables pour les aficionados d’EKIP et le public en général.

Shabba invite le peuple haïtien à prendre son destin en main pour sortir le pays de cette situation alarmante. Le chanteur prône l’unité et demande à tous les secteurs de la vie nationale de se solidariser pour permettre un lendemain meilleur à Haïti.

