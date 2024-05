En présence du Conseiller Présidentiel Smith Augustin, le parti EDE a rendu hommage à des mères haïtiennes

​

Les Engagés pour le Développement célèbrent les mères haïtiennes en présence du Conseiller Présidentiel Smith Augustin.

Le parti politique Les Engagés pour le Développement (EDE), à travers le Mouvman Fanm EDE, a rendu hommage à des femmes haïtiennes le dimanche 26 mai 2024 au Palais Municipal de Delmas, en présence du Conseiller Présidentiel Smith Augustin. Plus de 3 000 mères ont reçu des kits en reconnaissance de leur engagement et de leur travail au sein de la société.

En effet, le Palais Municipal de Delmas, décoré aux couleurs vert et blanc emblématiques d’EDE, a accueilli une foule dense et enthousiaste de plus de 3 000 mères. Vêtues de leurs plus belles tenues, ces mères incarnaient la dignité et la grâce, leurs visages témoignant de courage et de résilience. Chaque kit offert représentait un geste tangible de reconnaissance et de soutien.

Sterline Civil, Secrétaire Générale d’EDE, a pris la parole pour souligner les défis quotidiens auxquels font face ces mères, souvent les premières victimes d’un climat de violence et d’instabilité. Elle a plaidé pour une meilleure protection sociale pour cette catégorie souvent marginalisée et a annoncé l’initiative « paysan EDE », visant à valoriser les efforts des femmes paysannes.

L’apparition du Conseiller Présidentiel Smith Augustin, ancien ambassadeur d’Haïti en République dominicaine, a marqué le point culminant de la journée. Sa présence a galvanisé la foule, et son discours sobre et poignant a mis en lumière l’importance de cette initiative. « En vous célébrant aujourd’hui, nous reconnaissons non seulement votre rôle de mères, mais aussi celui de bâtisseuses de la nation », a-t-il affirmé.

Cette célébration au Palais Municipal de Delmas et dans d’autres régions, comme aux Gonaïves, a tenu toutes ses promesses. Elle a mis en lumière le rôle essentiel des mères dans la société haïtienne, leur offrant un moment de joie et de répit, loin des défis quotidiens.

