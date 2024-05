​

En remportant le championnat de France face au Paris Saint-Germain, Melchie Daelle Dumornay a réalisé une première saison brillante à L’Olympique Lyonnais

L’Olympique Lyonnais a marqué un grand coup ce vendredi 17 mai 2014 en remportant le championnat de France féminin face au PSG (2-1), et l’une des figures marquantes de cette victoire est l’attaquante haïtienne Melchie Daelle Dumornay, surnommée Corventina. Pour sa première saison sous les couleurs lyonnaises, Corventina a déjà laissé une empreinte indélébile en contribuant de manière décisive à ce triomphe.

Lors de la finale des playoffs, opposant l’OL au Paris Saint-Germain, les coéquipières de Melchie Dumornay ont fait preuve d’une détermination sans faille. Le match, disputé avec intensité et passion, s’est soldé par une victoire de 2-1 en faveur des Lyonnaises. Melchie Dumornay, véritable atout offensif de l’équipe, a joué un rôle crucial en étant passeuse décisive lors de cette rencontre. Son intelligence de jeu et sa vision sur le terrain ont permis à l’OL de prendre l’avantage et de dominer le PSG.

Cette victoire marque un tournant dans la carrière de Corventina, qui décroche ainsi son premier grand trophée en Europe. Arrivée à Lyon cette saison avec une réputation prometteuse, l’ancienne attaquante du Stade de Reims n’a pas déçu et a su s’intégrer rapidement dans une équipe déjà riche en talents. Malgré sa blessure en décembre dernier, sa capacité à créer des opportunités de but et à jouer de manière altruiste a été un atout majeur pour l’OL dans la deuxième partie de la saison.

Mais la saison n’est pas encore terminée pour Melchie Dumornay et ses coéquipières. Le 25 mai prochain, l’Olympique Lyonnais aura l’occasion de décrocher un nouveau titre prestigieux : la Ligue des champions féminine. Cette fois-ci, l’adversaire sera le FC Barcelone, une équipe redoutable qui a déjà fait ses preuves sur la scène européenne. La confrontation promet d’être intense et passionnante, et les fans de football féminin du monde entier auront les yeux rivés sur cette finale.

Pour Melchie Dumornay, ce match représente une nouvelle occasion de briller et de démontrer son talent à l’échelle internationale. Une victoire en Ligue des champions viendrait couronner une saison déjà exceptionnelle et renforcerait sa réputation comme l’une des jeunes joueuses les plus prometteuses du football féminin.

La saison 2023-2024 restera gravée dans les mémoires comme celle où Corventina a pris son envol en Europe, et tous les regards seront tournés vers elle le 25 mai, dans l’espoir de voir l’Olympique Lyonnais soulever un nouveau trophée et inscrire un peu plus son nom dans l’histoire du football féminin.

