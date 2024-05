Faire l’amour trois fois par semaine rend les femmes plus belles et plus jeunes que leur âge biologique

Le sexe régulier, secret de beauté et de jeunesse éternelle pour les femmes.

Selon les recherches de David Weeks, consultant britannique en psychologie clinique, les couples qui ont des relations sexuelles trois fois par semaine auront l’air 10 ans plus jeunes que leur âge biologique. En effet, les rapports sexuels libèrent l’hormone sérotonine, laquelle régule l’humeur pour favoriser le bonheur.

Le travail de l’hormone sérotonine augmente pendant les rapports sexuels. Une haute sérotonine peut déclencher la libération de produits chimiques tels que l’ocytocine et la dopamine, réduisant ainsi le stress et l’anxiété, a fait savoir le spécialiste. Or, le stress et l’anxiété comptent parmi les facteurs qui rendent le visage moins radieux et la peau plus vieille. Lors de la production de sérotonine pendant les rapports sexuels, le corps travaille automatiquement de l’intérieur pour améliorer l’état général.

En outre, les rapports sexuels réguliers peuvent également équilibrer les hormones. Des niveaux équilibrés d’œstrogène et de testostérone permettent de garder le visage exempt d’acné. Même en cas d’apparition d’acné, le sexe peut aider à combattre l’inflammation et l’infection causées par les bactéries de l’acné logées dans les pores obstrués. Ainsi, l’apparence du visage peut être éclatante et lisse sans acné tenace.

Parmi les autres avantages des rapports sexuels réguliers, on note l’augmentation des anticorps, maintenant ainsi le système immunitaire. Si le corps est en bonne santé, l’acte sexuel devient plus confortable et agréable, permettant à vous et à votre partenaire de vous satisfaire mutuellement.

Ainsi, ne sous-estimez pas les avantages du sexe pour le corps. Avoir une vie sexuelle saine et active avec votre partenaire est une astuce facile et agréable pour afficher une belle apparence, éclatante et jeune.

A lire aussi :

Le parti politique IDA encourage les membres du CPT à accélérer le processus de désignation du Premier ministre