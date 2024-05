FANM YO LA exige un minimum de 30% de femmes dans toutes les structures de l’État

FANM YO LA appelle à une plus grande inclusion des femmes dans les structures de l’État

Le collectif féministe pour la participation des femmes à la vie politique en Haïti, FANM YO LA, salue le courage du peuple haïtien et constate avec satisfaction le respect de l’accord conclu entre divers secteurs de la société le 7 avril 2024. Cependant, la structure rappelle au Conseil Présidentiel de Transition et au Premier Ministre nommé que, dans un pays où 52% de la population est constituée de femmes, celles-ci jouent un rôle crucial tant dans le secteur formel qu’informel et se battent quotidiennement aux côtés des hommes.

Face à ce constat, la structure FANM YO LA croit qu’il est impératif d’intégrer les femmes dans l’appareil d’État pour qu’elles puissent participer activement à la prise de décisions pertinentes pour le pays.

Le collectif dans sa note souligne que la présence d’une seule femme au sein du Conseil Présidentiel de Transition, et uniquement en tant qu’observatrice sans droit de vote, est inacceptable et constitue un recul. FANM YO LA exhorte le Premier Ministre, le Président du Conseil de Transition, les membres du CPT, et tous les secteurs impliqués dans la formation du gouvernement à choisir des personnes compétentes, qu’elles soient femmes ou hommes.

Pour atteindre les objectifs de l’accord, notamment la sortie de l’insécurité et l’organisation des élections, le collectif souligne qu’il est essentiel d’inclure les femmes dans le processus de transition. Le collectif rappelle que toute structure qui ne respecte pas un minimum de 30% de femmes ne respecte pas les règles du jeu démocratique, conformément à l’article 17.1 de la Constitution haïtienne.

FANM YO LA profite pour exprimer sa reconnaissance envers ceux qui œuvrent pour sortir les enfants, les hommes et les femmes de la misère et de l’insécurité actuelle.

À lire aussi :

Donald Trump Déclaré Coupable dans l’Affaire Stormy Daniels : Un Coup de Tonnerre Politique