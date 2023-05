Fête du travail : Ariel Henry « veut » rétablir la sécurité en Haïti afin de s’attaquer à la misère, au chômage et à la faim

​

Fête du travail et de l’agriculture : le Premier ministre Ariel Henry dit vouloir rétablir la sécurité en Haïti afin de s’attaquer à la misère, au chômage et à la faim.

À l’occasion de la célébration de la fête du travail et de l’agriculture ce 1er mai, le Premier ministre Ariel Henry a déclaré qu’il fallait que son gouvernement résout le problème de l’insécurité en Haïti afin de pouvoir s’attaquer à la misère, au chômage et à la faim qui frappent la majeure partie de la population haïtienne.

Dans un message pré-enregistré et diffusé ce lundi 1er mai 2023, le chef du gouvernement haïtien a admis qu’il est très difficile de fêter le 1er mai en Haïti en raison du nombre élevé de jeunes qui sont dans le chômage. « Je comprends qu’il est difficile de fêter l’agriculture pendant que la production nationale chute considérablement. Je sais que beaucoup de paysans ont dû abandonner leurs plantations à cause de l’insécurité », a-t-il concédé.

Néanmoins, le premier ministre assure que la police et les partenaires du gouvernement vont rétablir la sécurité dans le pays. « […] L’insécurité à laquelle nous sommes confrontés est révoltante. Nous comprenons que la population a besoin de retrouver ses activités. Nous comprenons que vous êtes à bout de souffle. Mais ne laissez pas les mauvaises graines vous traîner dans la violence. Avec la tête froide, à l’image de ce qui s’est passé au Cap-Haïtien, la police et le peuple mettront aux arrêts tous les bandits et les remettront à la justice. Mon gouvernement, comme je l’ai promis, travaille avec des partenaires locaux comme internationaux afin de rétablir la sécurité dans le pays », a-t-il indiqué.

« le pays a besoin de retrouver la paix. Le pays a besoin de plus de sérénité. Le pays a besoin de sécurité afin que nous puissions commencer à combattre la pauvreté, le chômage, la faim, qui terrassent la population. »

Le premier ministre salue le courage des travailleurs de divers secteurs

Le Premier ministre Ariel Henry a profité de ce discours pour saluer le courage de ceux et celles qui, dit-il, permettent au pays de se tenir debout, notamment les forces de l’ordre. « Une grosse salutation aux travailleurs de nos forces de sécurité qui risquent leur vie chaque jour avec peu de moyens à leur disposition. Le gouvernement continuera de faire des démarches pour mieux les encadrer et afin qu’ils puisent donner de meilleurs résultats », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement n’a pas oublié les paysans ou encore les « madan sara » sans qui l’on pourrait parler de production nationale. « L’agriculture est un secteur qui fournit beaucoup d’emplois même si les conditions de travail sont difficiles », a-t-il souligné.

S’agissant des employés de la douane, Ariel Henry a rappelé que le record de recettes de 11 milliards de gourdes du mois de mars 2023 a servi à bien de choses. « Nous avons utilisé une partie de cet argent pour acheter des blindés, des matériels et munitions pour la police. C’est avec une partie de cet argent que nous assurons le paiement des salaires des professeurs et des policiers pour ce mois d’avril […] », a-t-il fait savoir.

« C’est grâce à l’augmentation des recettes douanières que l’État haïtien a pu compléter les fonds octroyés par le FMI dans le cadre du FOOD SCHOCK WINDW qui vise à apporter un soulagement à plus de 800 000 compatriotes […] », a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a également rappelé, qu’en vue d’un retour à la normale dans le pays, l’équipe au pouvoir et avec le Haut Conseil de la Transition (HCT) planifient un forum sur la sécurité ainsi qu’une feuille de route pour remanier le gouvernement. « Nous travaillerons avec tous ceux qui le veulent au sein de la société civile, pour que dans peu de temps, nous mettons sur pied un CEP qui organisera de bonnes élections », a-t-il annoncé.

Comme à l’accoutumée, et ce depuis quelques années, les autorités gouvernementales n’ont organisé aucune foire nationale pour marquer la fête du travail et de l’agriculture en Haïti, à part une foire syombolique agro-gastronomique dans la ville des Cayes le dimanche 30 avril. Cette activité, mise en place par les ministères de l’agriculture et des affaires sociales et du travail, devait permettre l’exposition des œuvres des artisans et des agriculteurs dans la métropole du sud.

