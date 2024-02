Flagday, un tournoi organisé par le FC Toro mettant en valeur le bicolore et le football

​

Flagday, une compétition organisée par le FC Toro mettant en valeur le drapeau haïtien et le football national.

En partenariat avec le FC Toro, Full Moun Production a lancé récemment la 11ème édition du tournoi de football baptisé “Flagday”. Une compétition qui a démarré le 23 février dernier et qui prendra fin le 18 mai prochain. Les responsables ont souhaité associer durant ce tournoi le drapeau et le football dans le but d’inciter les jeunes à pratiquer cette discipline sportive, a souligné Pudens Saint-Louis, responsable de la couverture médiatique du tournoi.

En effet, les rencontres se déroulent au Parc Ste Thérèse de Pétion-ville et à Thomassin 25 au Parc Saint Vincent de Paul. “L’objectif d’une telle activité est de permettre aux jeunes équipes de participer afin d’encourager les enfants à pratiquer le football et surtout de mettre en place davantage de compétition de football à l’intention de la jeunesse”, a raconté Pudens.

Pour cette édition, plus d’une trentaine d’équipes ont été inscrites pour participer au tournoi. Il y a six catégories: U-9 =4 équipes, U-11 =6 équipes, U-13=8 équipes, U-15 =8 équipes, U-17=8 équipes et U-19 avec 8 équipes. “Les équipes championnes dans chaque catégorie auront des médailles et des coupes. Le comité de la compétition travaille dans le but de permettre aux équipes championnes de participer au tournoi Vertières Cup qui aura lieu au Cap-Haïtien le 18 novembre”, a indiqué Pudens Saint-Louis.

Le responsable de la couverture médiatique du tournoi invite le public à gratuitement pour supporter les équipes. Pour ceux qui sont dans l’incapacité de faire le déplacement, ils peuvent également suivre le déroulement des matchs en live sur le compte Instagram de Foul Moun Production.

Le président du comité ,Patrick Bonnefil espère qu’un jour des équipes étrangères puissent venir en Haïti pour participer à une édition de Flagday.

