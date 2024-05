Formation du HAPAC : une voix renforcée pour la communauté Haïtiano-Américaine aux États-Unis

​

​

Formation du Comité d’Action Politique Haïtiano-Américain (HAPAC) : une voix renforcée pour la communauté Haïtiano-Américaine

Le 5 mai dernier marque la formation du Comité d’Action Politique Haïtiano-Américain (HAPAC) conformément aux lois des États-Unis d’Amérique. Ce comité sans but lucratif se consacre à promouvoir les intérêts et les préoccupations spécifiques de la communauté haïtiano-américaine à travers une participation politique active, lit-on dans une note publiée par la structure.

HAPAC, dirigé par un conseil d’administration non lié à des candidats politiques, s’engage à influencer les élections politiques locales, étatiques et fédérales en mettant l’accent sur les questions clés prioritaires pour la communauté haïtienne. Cette initiative selon la note vise à responsabiliser la communauté en plaidant pour des changements significatifs dans un paysage politique américain plus inclusif et équitable.

D’après cette note, la création de HAPAC marque une étape importante dans les efforts de notre communauté pour amplifier notre voix dans la politique américaine. “Nous sommes impatients de collaborer avec des individus et des organisations partageant les mêmes idées pour créer un impact positif durable”, a ajouté la note.

Par ailleurs, les membres de la communauté et les parties intéressées sont invités à visiter le site Web de HAPAC à www.hapac.org pour plus d’informations, ainsi que pour contacter le comité via les coordonnées fournies, conclut la note.

