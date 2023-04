France: un haïtien remporte le prix de la meilleure rentrée du concours culinaire Cap Handicook 2023

​

France: Jean Julio Michel remporte le prix de la meilleure rentrée du concours culinaire Cap Handicook 2023.

L’haïtien Jean Julio Michel, originaire des Gonaïves, a remporté le 27 mars dernier, le concours culinaire Cap Handicook 2023, organisé en France plus précisément à Paris. Le compatriote a reçu la distinction de la meilleure rentrée. Cet évènement, organisé sous le parrainage de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée aux Personnes handicapées, avec le soutien du Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés (Cheops), du réseau Cap emploi et Pôle emploi, a la particularité d’être ouvert aux personnes handicapées. Toutes les personnes doivent déjà avoir au moins une expérience en restauration traditionnelle. L’ancien élève du Collège Ebenezer des Gonaïves fait face à la Drépanocytose et va subir très bientôt une greffe de moelle osseuse pour une guérison totale.

Il n’a jamais baissé les bras malgré les difficultés qu’il a rencontrées en Haïti l’obligeant à quitter le pays en 2005. “J’ai très mal vécu cette maladie surtout en Haïti. À cette époque, ils ne connaissent pas trop cette maladie, même les hôpitaux et cliniques privées m’ont refusé des soins. La maladie m’empêche de suivre une éducation normale, j’étais toujours malade et très faible, mon enfance était très difficile en Haïti”, se rappelle le champion qui a quitté le pays en 2005 pour la France. “Je suis entré en France en juin 2005 en regroupement familial pour venir vivre avec mes parents et mes frères et sœurs”, a-t-il ajouté.

Une fois arrivé en France, Jean Julio Michel a obtenu un Certificat des Attitudes Professionnelles en Cuisine à l’École Hôtelière de Belliard. “Je pratique la cuisine française depuis 2008, j’aime bien prendre soin des autres et voir des sourires sur leurs visages”, a-t-il déclaré pour montrer son attachement pour la cuisine.

L’amour pour l’art culinaire l’a incité à participer à ce concours et remporter le prix de la meilleure rentrée. “J’étais content d’annoncer cette nouvelle à ma famille et mes amis. Surtout très bientôt je vais subir une greffe de moelle osseuse pour une guérison totale de cette maladie qui m’a tant fait souffrir”, a-t-il révélé.

Jean Julio Michel a aussi souligné la plus grande raison qui l’a poussé à participer à ce concours. C’est dans l’objectif de montrer que malgré la maladie et la difficulté il n’a jamais baissé le bras. “Si moi qui ai été refusé par les hôpitaux et les cliniques privés j’étais presque mort. Aujourd’hui, j’arrive à mes objectifs, tous les autres jeunes peuvent le faire également”, a-t-il lâché.

Le champion a qualifié ce concours d’une très bonne expérience et souhaite continuer sur cette lancée pour véhiculer des messages positifs à travers les médias afin de sensibiliser plus de jeunes. “Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Continuez à travailler dur, la réussite dépend de vous-même”, a-t-il dit.

Notons qu’à la suite de sa maladie, il a créé en février 2019 une association dénommée “Pour l’avenir des enfants d’Haïti”, ayant pour objectif d’aider des enfants en Haïti, au Chili et en France. “Dieu m’a aidé, maintenant c’est à moi d’aider d’autres enfants”, a-t-il déclaré pour montrer sa gratitude.

C’est quoi le concours Handicook 2023?

Des équipes composées de personnes en situation de handicap (ESAT ou entreprises adaptées et personnes présentées par Pôle emploi ou Cap emploi) s’affrontent pendant 2h30 pour la réalisation d’un menu à partir d’un panier mystère. Les candidats présentés par Pôle emploi / Cap emploi réalisent une entrée. Ils sont départagés auprès d’un jury devant lequel ils présentent oralement leur recette.

“L’objectif de ce concours est de mettre en exergue tous les talents et la motivation des personnes en situation de handicap et, ainsi, de faciliter leur inclusion, y compris dans des métiers en tension comme ceux du secteur de la restauration”, affirme Jean-Pierre Benazet, président de Cheops Cap emploi. “C’est presque plus un concours de restauration que de cuisine”, ajoute de son côté David Lesage, co-créateur du concours en 2018, avec son collègue Nicolas Cadet. “La technicité c’est très bien mais ici on cherche à valoriser la cohésion d’une équipe de restauration dans sa globalité”, ajoute-t-il.

