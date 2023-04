Gold Cup 2023: Haïti hérite du Qatar et du Mexique dans le groupe B

​

Gold Cup 2023: la sélection haïtienne masculine dans le groupe B avec le Qatar, pays organisateur de la dernière coupe du monde.

Le tirage au sort de la Gold Cup 2023 a eu lieu ce vendredi après-midi, en Californie, aux États-Unis. La sélection haïtienne figure dans le groupe B au côté du Mexique, du Honduras et du Qatar en tant qu’invité. Le pays asiatique a organisé la dernière coupe du monde en décembre dernier et remportée par l’Argentine. Haïti aura pour mission de se qualifier dans ce groupe et d’aller le plus loin que possible dans cette compétition.

Lors de ce tirage, le pays a été représenté par son sélectionneur Jean Jacques Pierre qui a suivi le déroulement du tirage au sort au West Drift Hotel. Sans trop grande difficulté, le coach haïtien avait permis à la sélection nationale haïtienne d’être premier dans le groupe B de la Ligue des Nations de la CONCACAF avec 16 points sur 18. Des performances qui ont donné la possibilité aux hommes de Jean Jacques Pierre de remonter en Ligue A et de valider leur billet pour la prochaine Gold Cup qui se tiendra du 16 juin au 16 juillet.

Seule la poule B où se trouve Haïti est complète avec quatre nations. Il reste trois équipes pour compléter les groupes A, C et D. Ces trois formations sortiront des barrages qui vont se dérouler à partir du 16 juin prochain aux États-Unis. Les équipes concernées par ces matchs sont: Trinidad, Guadeloupe, Martinique, Ste Lucie, Curaçao, St Kitts & Nevis, Guyane française, Saint Martin, Suriname, Porto Rico, Guyana, Grenade. Douze équipes vont s’affronter pour récupérer les trois dernières places.

Groupe A: États-Unis, Jamaïque, Nicaragua

Groupe B: Mexique, Haïti, Honduras, Qatar

Groupe C: Costa Rica, Panama, Salvador

Groupe D: Canada, Guatemala, Cuba

