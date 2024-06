Par l’organe du Directeur Général de l’ULCC, Haïti appelle à un renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption

Participant à la 15e session du Groupe d’examen de l’application de la Convention des Nations-Unies contre la corruption portant sur la coopération internationale et à la 18e session du Groupe de travail à composition non limitée sur le recouvrement des avoirs, qui se tiennent au Centre internationale de Vienne, en Autriche, du 10 au 14 juin 2024, le Directeur Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), Me Hans Jacques Ludwig Joseph a lancé un appel à un renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption et du recouvrement des biens mal acquis.

Hans Jacques Ludwig Joseph en a également profité pour exposer les multiples efforts déployés par le pays dans le cadre de la lutte contre la corruption, présenté les récents développements et perspectives futures et appelé les États membres à une coopération internationale efficace, efficiente, réactive et une entraide judiciaire plus proactive en vue de faciliter l’identification des avoirs provenant de la corruption, la préservation et la confiscation de ces biens, et la restitution sans condition de ces fonds aux pays d’origine.

Selon une note de presse rendue publique par l’ULCC, l’année dernière, Haïti a adopté le décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi qu’un nouveau code fiscal et un nouveau code douanier.

“Haïti, à travers l’ULCC, a adhéré au Réseau GlobE, un réseau de coopération internationale informelle réunissant différentes autorités nationales de lutte contre la corruption. Cette adhésion devrait renforcer les capacités d’enquête et d’investigation de l’institution, lui permettant de traquer les corrompus qui, souvent, disposent de biens et d’investissements importants à l’étranger” lit-on dans cette note qui rappelle que l’ULCC a transmis une vingtaine de rapports d’enquête aux autorités judiciaires en 2023, et cette dynamique devrait se poursuivre cette année.

