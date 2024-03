Haïti est au bord d’une crise alimentaire dévastatrice, avertit le PAM

​

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a avertit qu’Haïti est au bord d’une crise alimentaire dévastatrice.

Constatant la situation alarmante du pays ces derniers temps, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations-Unies a averti qu’Haïti est au bord d’une crise alimentaire dévastatrice avec des opérations humanitaires risquant de s’arrêter, car l’insécurité généralisée limite l’accès aux communautés et aux donateurs.

Dans une note publié sur son site, le PAM informe qu’il a pu atteindre près de 300 000 personnes au cours des dix premiers jours de mars, en leur fournissant des repas chauds essentiels, des distributions de nourriture, des transferts d’argent mobile et des repas dans les écoles.

Toutefois, le PAM précise que les récents accords entre Haïti et le Kenya permettant le déploiement d’une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti ne peuvent résoudre la crise alimentaire en Haïti, de ce fait la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain a précisé que les efforts visant à rétablir l’ordre public doivent s’accompagner d’une réponse humanitaire tout aussi efficace pour répondre aux besoins croissants.

Elle a également indiqué que l’opération humanitaire du Programme alimentaire mondial en Haïti tourne au ralenti, le financement pour les repas chauds étant sur le point de s’épuiser dans deux semaines. “Nous avons besoin que les donateurs intensifient leurs efforts aujourd’hui afin que nous puissions lutter contre la vague croissante de la faim et arrêter la dérive vers le chaos” a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne le nombre de personnes aidées, le PAM informe que la quantité est évaluée à plus de 280 000 personnes depuis le 1er mars, dont 62 000 repas chauds servis à 14 000 personnes déplacées. Cependant, il souligne que le financement du programme de repas chauds s’épuisera dans deux semaines si personne ne se mobilise pour soutenir les opérations du PAM en Haïti.

Jean-Martin Bauer, directeur pays du PAM en Haïti de son côté a souligné qu’Haïti est l’une des crises alimentaires les plus graves au monde : 1,4 million d’Haïtiens sont à deux doigts de la famine. Cette crise est restée largement sans réponse. Il a également précisé que le PAM est sur le terrain et intervient, mais il a besoin d’un accès constant et sûr pour fournir une assistance aux personnes qui en ont besoin.

La note souligne également qu’en 2024, le PAM vise à atteindre 2,4 millions de personnes, grâce à une aide d’urgence (en espèces et rations alimentaires en nature) si la sécurité le permet et travaille avec le gouvernement pour fournir des repas scolaires et mettre en œuvre des programmes à plus long terme pour aider les Haïtiens à produire leur propre nourriture.

