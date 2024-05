​

Haïti, le pays avec les données mobiles les moins chères de la région, d’après Cable.co.uk

Contrairement aux croyances répandues, Haïti offre les coûts de données mobiles les plus bas de la région. Les gens ont tendance à comparer les prix en Haïti avec ceux de la République Dominicaine ou de la Jamaïque, mais la réalité est que les tarifs haïtiens sont beaucoup plus abordables, et ce malgré des coûts opérationnels bien plus élevés. Une étude du Cable.co.uk révèle que le coût moyen de 1 Go (USD) est de $0.22 en Haïti.

En effet, l’accessibilité financière des services de télécommunications est essentielle pour le développement économique et social des nations. Les télécommunications jouent un rôle crucial dans l’éducation, le commerce, la santé et bien d’autres secteurs. Une connexion internet abordable permet non seulement aux individus d’accéder à une multitude de ressources éducatives et professionnelles, mais elle favorise également l’innovation et la compétitivité des entreprises locales. Cependant, une analyse des prix des données mobiles montre des disparités significatives dans la région des Caraïbes et d’Amérique latine, affectant l’accès des populations à ces services vitaux.

Des données récentes, publiées dans une étude de Cable.co.uk, révèlent des variations marquantes entre les pays de la région. Cette étude a analysé plus de 5 292 forfaits dans 233 pays à travers le monde. Voici une analyse comparative des coûts moyens pour 1 Go de données mobiles dans quelques pays de la zone Caraïbes en 2023 :

Pays

Coût moyen de 1 Go (USD)

Haïti

$0.22

Trinité-et-Tobago

$0.32

Martinique

$0.33

Guadeloupe

$0.49

Îles Turques-et-Caïques

$0.59

Jamaïque

$0.70

République Dominicaine

$0.79

Saint-Barthélemy (St. Barts)

$0.80

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

$1.05

Dominique

$1.11

Saint-Kitts-et-Nevis

$1.54

Saint-Lucie

$1.58

Saint-Martin (France)

$1.58

Grenade

$1.81

Aruba

$1.85

Anguilla

$1.88

Montserrat

$2.26

Porto Rico

$2.58

Curaçao

$2.68

Antilles Néerlandaises

$2.71

Cuba

$2.71

Barbade

$2.75

Sint Maarten

$2.77

Antigua-et-Barbuda

$3.20

Îles Vierges américaines

$4.33

Bahamas

$4.99

Îles Vierges britanniques

$5.24

Îles Caïmans

$8.39

Les coûts des données mobiles dans la zone Caraïbe varient considérablement, allant de 0,22 USD en Haïti à 8,39 USD aux Îles Caïmans. Ces disparités peuvent être attribuées à plusieurs facteurs, notamment les infrastructures, les conditions économiques et le niveau de concurrence dans chaque pays. Par exemple, Haïti, avec un coût moyen de 0,22 USD par Go, bénéficie d’un tarif très compétitif, facilitant ainsi l’accès des populations aux services internet mobiles. En revanche, les Îles Caïmans affichent les prix les plus élevés, ce qui peut représenter un obstacle pour certains utilisateurs.

En conclusion, Haïti se distingue comme le pays offrant les coûts de données mobiles les plus bas de la région Caraïbe. Cette réalité, contraire aux croyances populaires, souligne l’importance de reconnaître et de valoriser les efforts déployés pour rendre les télécommunications accessibles, même dans des conditions opérationnelles difficiles. La concurrence dans le pays permet de maintenir des prix accessibles à tous, ce qui favorise non seulement l’inclusion numérique, mais également peut stimuler le développement économique et social.

Ci-dessous voici le lien de l’étudehttps://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/

