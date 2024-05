Haïti: réouverture du principal aéroport international après plus de deux mois de violence des gangs

​

Haïti : l’aéroport international Toussaint Louverture rouvre finalement après plus de deux mois de violence des gangs.

Le principal aéroport international d’Haïti, l’aéroport Toussaint-Louverture de Port-au-Prince, a rouvert ses portes le lundi 20 mai, après près de trois mois de fermeture imposée par la violence incessante des gangs. Cette réouverture est une bouffée d’air frais pour le pays, confronté à une grave pénurie de médicaments et d’autres fournitures essentielles, alors que le principal port maritime reste toujours paralysé.

La fermeture de l’aéroport au début du mois de mars a exacerbé une situation déjà critique. Les attaques des gangs armés avaient contraint les autorités à fermer l’aéroport, ce qui avait bloqué l’arrivée de nombreuses ressources vitales. La reprise des vols, bien que limitée pour l’instant à ceux de Sunrise Airways, une compagnie locale, marque un tournant important.

Sunrise Airways a commencé à opérer des vols à destination et en provenance de Port-au-Prince, avec un premier vol à destination de Miami, a constaté notre reporter Maxime Louissaint. Les compagnies aériennes américaines, quant à elles, ne prévoient de reprendre leurs vols vers la capitale haïtienne qu’à la fin de ce mois ou au début du mois de juin.

Avant la réouverture de l’aéroport Toussaint-Louverture, le seul aéroport opérationnel en Haïti était celui du Cap-Haïtien, situé dans le nord du pays. Cependant, pour de nombreux haïtiens cherchant à fuir la violence, cet aéroport était pratiquement inaccessible. Les routes reliant Port-au-Prince au Cap-Haïtien sont sous le contrôle de gangs, notamment celui de 400 Mawozo dirigé par Lanmò San Jou.

De mars jusqu’à la fin du mois d’avril, cette situation critique avait poussé le gouvernement américain et d’autres ambassades à organiser des évacuations par hélicoptère depuis un quartier vallonné de Port-au-Prince, alors que des gangs puissants assiégeaient certaines parties de la capitale. Des organisations non gouvernementales ont également dû intervenir pour évacuer des personnes en danger.

À rappeler que la vague de violence a débuté le 29 février, lorsque des hommes armés ont attaqué plusieurs commissariats de police, ouvert le feu sur l’aéroport de Port-au-Prince, et pris d’assaut les deux plus grandes prisons du pays, libérant plus de 4000 détenus. Ces événements ont marqué le début d’une série d’attaques qui ont transformé des communautés paisibles en zones de guerre, laissant des milliers de personnes sans abri et dans le désarroi.

Pour arriver à la réouverture de l’aéroport Toussaint-Louverture, des avions militaires américains ont atterri ces dernières semaines à l’aéroport sur le tarmac. Ces efforts visent à contrôler les travaux de réaménagement et à aider Haïti à se préparer à l’arrivée des forces étrangères, dont la mission sera de réprimer la violence des gangs qui contrôlent à ce jour une très bonne partie de la capitale.

