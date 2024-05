Hommage posthume : le Sénat français décore Mikaben pour sa contribution à la culture haïtienne

​

Hommage posthume : le Sénat français décore l’artiste Michaël Benjamin dit Mikaben pour sa contribution à la culture haïtienne

L’Ambassade d’Haïti en France dans une note a annoncé qu’à la suite d’une demande spéciale de Jean Josué Dahomey Pierre, Ambassadeur d’Haïti en France, le Président du Sénat de la République française, Monsieur Gérard Larcher, a décerné à titre posthume la « Médaille du Sénat » à l’artiste haïtien Michaël Benjamin, connu sous le nom de Mikaben. Cette distinction a été remise ce jeudi 30 mai en présence de ses parents lors d’une cérémonie à laquelle ont participé le Corps Diplomatique, des Ambassadeurs des pays du Groupe de l’Amérique Latine et des Caraïbes (GRULAC) ainsi que des officiels français.

La décoration du Sénat rend hommage à l’immense contribution de Mikaben à la culture haïtienne sur la scène musicale internationale et reconnaît l’impact significatif de son message en Haïti. Mikaben incarnait la beauté de la jeunesse haïtienne et servait de pont culturel, inspirant des milliers de vies par son engagement et sa passion pour la musique. Son héritage perdurera à travers ses œuvres et l’amour contagieux qu’il avait pour son pays.

Né à Port-au-Prince en 1981, Mikaben était un artiste polyvalent, chanteur, compositeur, guitariste et producteur, qui a marqué sa génération par son talent et son dévouement. Fils du célèbre chanteur et parolier haïtien Lionel Benjamin et de Roseline Benjamin, Mikaben a grandi dans un univers musical, maîtrisant plusieurs instruments et chantant dans plusieurs langues, dont le créole haïtien, le français, l’anglais et l’espagnol.

Il a débuté sa carrière musicale très jeune, composant son premier morceau à 15 ans. À 16 ans, il se distingue lors d’un concours musical à Montréal. Son premier album solo, “VWAYAJ” (voyage), lancé en 2000, connaît un succès retentissant, particulièrement avec la chanson “Ou Pati” (tu es partie). En 2004, il sort son deuxième album “MIKA”, suivi par la formation du groupe “Krezi MIZIK” en 2005, remportant un succès phénoménal avec des tournées internationales.

En 2009, Mikaben reprend sa carrière solo et compose en 2010 “Yon Ti Souf Pou Ayiti” (souffle de répit pour Haïti) après le tremblement de terre en Haïti. Cette chanson a inspiré la création de la « Fondation TiSouf » pour le bonheur des enfants haïtiens. Son album “ATIS LOKAL Janm PAP LAGE” sorti l’été suivant, a été bien accueilli en Haïti.

Son tube “AYITI SE” est devenu un hymne à l’amour du pays, célébrant la beauté du paysage haïtien et le patrimoine culturel du pays. Jusqu’à son ultime concert à Paris où il est décédé le 15 octobre 2022, Mikaben a vécu avec passion et dévouement.

La décoration du Sénat sera remise à son père, Lionel Benjamin, dans le cadre des « Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes » (SALC), une occasion annuelle pour la France de mettre à l’honneur cette région et de célébrer les liens d’amitié partagés.

Le choix de proposer Mikaben pour cette distinction posthume est une manière de saluer la mémoire de ce grand artiste haïtien et d’exprimer les sympathies à sa famille, notamment à sa veuve Vanessa, ses enfants Gabriel, Leïa, Maïa, son père Lionel Benjamin, sa mère Roseline Benjamin, son frère Lionel Benjamin fils dit Ti-lion, sa sœur Mélodie, ainsi qu’à toute la communauté de ses fans à travers le monde, profondément touchée par sa disparition prématurée, a conclu la note de l’ambassade d’Haïti en France.

