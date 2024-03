​

Impasse politique : D’importants acteurs font une proposition de sortie de crise pour remplacer Ariel Henry et restaurer l’autorité de l’état

Vers une Transition Ordonnée : Proposition pour Restaurer l’Autorité et Stabiliser Haïti

Depuis plusieurs jours, d’importants partis politiques et des forces sociales du pays ont décrété la permanence pour trouver une solution à la crise haïtienne. Après de longues discussions, ce 9 Mars 2021, des partis politiques, organisations religieuses et structures sociales ont signé un document intitulé « Consensus politique sur une transition ordonnée pour rétablir la sécurité, freiner l’effondrement et créer les conditions de réalisation d’élections acceptables ».

Ledit document a été paraphé par Laurent Saint-Cyr (représentant des Association Patronales), Maryse Narcisse (représentant de Fanmi Lavalas), Jacques Ted Saint-Dic et Magalie Comeau Denis (représentants de l’Accord Montana), Jerry Tardieu (représentant du parti En Avant), Monseigneur Pierre André-Dumas (Secteur religieux inter-foi) et Jean Philippe Austin (représentant d’une importante organisation de la diaspora : la Haitian American Foundation For Democracy).

Cette proposition de sortie de crise a été acheminée à la CARICOM qui se réunit d’urgence en Jamaïque sur le cas d’Haïti le lundi 11 Mars 2024. La proposition prévoit un conseil présidentiel de transition composé de cinq membres désignés par 1- le collectif des partis politiques du 30 Janvier, 2- l’accord Montana, 3- le parti Fanmi Lavalas, 4- le secteur privé et 5- les organisations religieuses de fois diverses.

Ce conseil présidentiel devra nommer un premier ministre pour remplacer Ariel Henry. Le nouveau chef de gouvernement sera choisi sur la base de critères préalablement établies (expérience, compétence, intégrité, leadership, capacité de rassembler). Il formera un cabinet ministériel dont les membres devront répondre également à certains critères clairement spécifiés.

Le nouveau gouvernement de transition proposé dans le document aura une feuille de route pour agir rapidement et prendre des décisions dont le rétablissement de la sécurité, l’adoption de certaines réformes, l’élaboration d’une liste électorale, la formation d’un conseil électoral impartial et l’organisation d’élections transparentes.

