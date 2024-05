Renforcez votre résilience avec l’ouvrage “365 Affirmations, Citations, Maximes” de Gaspard Dorélien

​

​

Renforcez votre résilience avec le nouveau livre “365 Affirmations, Citations, Maximes” de Gaspard Dorélien.

Dans son dernier ouvrage, intitulé “365 Affirmations, Citations, Maximes… Expliquées et Commentées pour Renforcer sa Résilience”, disponible ce mercredi 1er mai 2024, l’écrivain et coach en développement personnel, Gaspard Dorélien, invite les lecteurs à découvrir un voyage introspectif vers la résilience afin de les encourager à trouver force et sagesse dans leurs propres expériences.

“Le livre ‘365 affirmations, citations, maximes… expliquées et commentées pour renforcer sa résilience’ est un guide quotidien conçu pour inspirer et soutenir ceux qui cherchent à développer leur résilience face aux défis de la vie. C’est un outil précieux pour quiconque souhaite cultiver une attitude résiliente tout au long de l’année”, a expliqué l’auteur lors d’une interview accordée à Juno7.

À travers une compilation minutieuse de 365 affirmations, citations et maximes, Dorélien offre aux lecteurs un précieux arsenal de pensées positives et de conseils éclairés. Mais ce qui distingue véritablement cet ouvrage, c’est la profondeur de son analyse et les commentaires perspicaces qui accompagnent chaque citation.

“Chaque page propose une pensée motivante ou une citation, suivie d’une explication et d’une réflexion pour encourager le lecteur à trouver force et sagesse dans ses propres expériences”, a souligné Gaspard Dorélien.

À une époque où le stress et les défis de la vie moderne peuvent parfois sembler écrasants, “365 Affirmations, Citations, Maximes” offre un phare de lumière et d’espoir, cet ouvrage devient rapidement un compagnon indispensable pour ceux qui aspirent à un équilibre émotionnel et à une vie plus épanouissante.

“Je souhaite que ce livre serve de compagnon quotidien, offrant soutien et inspiration pour surmonter les obstacles et transformer les défis en opportunités de croissance personnelle. J’espère également encourager les lecteurs à pratiquer la réflexion quotidienne comme moyen d’auto-amélioration continue”, espère Gaspard Dorélien.

À en croire Gaspard Dorélien, les feedbacks provenant des personnes ayant lu l’ouvrage sont très positifs.

“Les personnes qui ont eu le privilège de lire des extraits du livre le trouvent bien réalisé, ambitieux, et impressionnant compte tenu du peu de temps dans lequel il a été achevé. Personnellement, je suis très satisfait du travail accompli.”

Le livre est disponible sur tous les sites d’Amazon (États-Unis, Canada, France…).

Voici quelques liens:

USA LINK: https://a.co/d/jjkjtbvCANADA LINK: https://a.co/d/ikWJtieFRANCE LINK: https://amzn.eu/d/cHIEONT

Plongez-vous dans les pages de ce livre inspirant et laissez-vous guider par la sagesse intemporelle de Gaspard Dorélien vers un avenir empreint de résilience, de confiance et de sérénité. À tous ceux qui parcourent ces pages, retenez que la résilience n’est pas une qualité que l’on possède ou non; c’est une compétence que l’on peut développer à travers la pratique et la persévérance.

Marchez avec confiance et courage, et utilisez chaque jour comme une nouvelle occasion de devenir la meilleure version de vous-même, a conclu Gaspard Dorélien qui a entamé la rédaction de cet ouvrage en octobre 2023 pour reprendre et terminer la rédaction de l’ouvrage initial de janvier à avril 2024.

À lire aussi :

ALERTE : Des munitions volées à l’armée colombienne pourraient être vendues en Haïti