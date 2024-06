Incas Productions : former pour survivre aux catastrophes climatiques

​

​

Pour la saison cyclonique 2024, Incas Productions revient à la charge avec son programme d’éducation, de sensibilisation et de prévention des catastrophes naturelles et changements climatiques pour le jeunes dans le sud.

En Haïti, l’un des pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles et aux effets affligeants du changement climatique, « la formation des enfants et des jeunes en matière de résilience climatique et de gestion des catastrophes est devenue une priorité cruciale », nous déclare Nancy Roc. La journaliste de renom et sa firme, Incas Productions, ont joué un rôle essentiel en 2023 dans cette mission vitale, en sensibilisant les enfants et les jeunes haïtiens à ces enjeux environnementaux.

A travers son programme d’éducation, de sensibilisation et de prévention aux catastrophes naturelles et changements climatiques pour les enfants de 6 à 12 ans et les adolescents de 13 à 18 ans, Incas productions a été la première entreprise haïtienne à produire des vidéos aux contenus d’intelligence artificielle générative sur ces thèmes. Ces vidéos ont été présentées à travers plusieurs webinaires dans le pays notamment aux Cayes, à Jacmel, Port-au-Prince, aux Gonaïves et aux Abricots dans la Grand’Anse ; rassemblant des centaines d’enfants de différentes écoles.

Pour l’ouverture de la saison cyclonique 2024, Incas Productions était de nouveau au rendez-vous avec une nouvelle vidéo de qualité impressionnante :

« La version définitive est techniquement plus achevée. Les couleurs plus nettes et les séquences plus explicites. Du point de vue de la correspondance images-texte, c’est vraiment tout public. Dans la première version on voyait surtout une prouesse technique, la seconde me parle beaucoup plus », a souligné Kételène Edmé, directrice de l’école Les Cours Privés Edmé. « Le message fait un seul avec le support technique »

Haïti, régulièrement frappé par des ouragans, des inondations et des sécheresses, se trouve en première ligne des crises climatiques. En raison de sa géographie et de ses infrastructures souvent insuffisantes, le pays subit de plein fouet les conséquences des catastrophes naturelles, qui affectent gravement ses ressources et son économie. Selon l’ingénieur Claude Prepetit du Bureau des Mines et de l’Énergie,

« la vidéo produite par Incas Productions sur les cyclones contribue grandement à la sensibilisation du public qui est un facteur clé dans la réduction effective des risques de catastrophe. Une grande vulgarisation de ces informations préventives dans les écoles va certainement conduire à l’adoption par les jeunes de comportements adaptés aux menaces auxquelles ils sont exposés. »

Cette année, dans le cadre du Programme de Tourisme Côtier Durable (TCD) de l’Unité Technique d’Exécution (UTE), une agence d’exécution de projets multisectoriels et multi-acteurs, Incas Productions va produire quatre nouvelles vidéos et des webinaires de formation pour les écoles de Saint-Louis-du-Sud et Aquin.

« Ces webinaires visent à leur fournir les connaissances nécessaires pour mieux comprendre et réagir efficacement face aux catastrophes naturelles et aux défis climatiques », précise Nancy Roc.

« En formant les jeunes, Haïti investit dans sa future génération, qui sera mieux préparée à affronter les défis climatiques. Une population informée et préparée peut réduire significativement les pertes humaines et matérielles en cas de catastrophe…mais il faudrait aussi penser à financer ce genre de programme tout le long de l’année et non pour quelques mois à chaque fois »

