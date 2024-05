John Olsen Dessources et Jean James Junior Jean Rolph lauréats du Prix Amaranthe 2023 de C3 Éditions

​

John Olsen Dessources et Jean James Junior Jean Rolph lauréats de la campagne 2023 du Prix Amaranthe de C3 Éditions

Le Prix Amaranthe de C3 Éditions, instauré en 2018, continue de briller en mettant en lumière des œuvres littéraires inédites dans les catégories « Fiction » et « Poésie ». En mai 2023, le prix a célébré sa cinquième édition en distinguant deux talents remarquables : John Olsen Dessources pour « Lesansyèl » (fiction) et Jean James Junior Jean Rolph pour « Cœur miroir fragile » (poésie). Ces deux œuvres s’ajoutent aux huit textes précédemment primés depuis la création du Prix Amaranthe.

Depuis ses débuts, le Prix Amaranthe a récompensé plusieurs auteurs, offrant une plateforme aux voix émergentes de la littérature haïtienne. En 2018, les lauréats étaient Bergie Depta C. Léger pour « Sombres existences » (roman) et Daphney « Zanna » Jacques pour « Koze m » (poésie). L’année suivante, Fédeline Bigot et Samuel Taillefer se sont distingués avec respectivement « Mon agonie » (roman) et « L’encre des aubes tardives » (poésie). Après une pause en 2020 due à la pandémie de Covid-19, le prix a repris en 2021, honorant Emmanuela Dérissaint pour « Au sommet de la plaine » (roman) et Carl Henry Burin pour « Kwaze leuit » (poésie). En 2022, Menjie Richard Michel et Richardson Auguste ont été primés pour « Dédales » (recueil de nouvelles) et « Voyages pour égorger la nuit » (poésie).

La campagne de 2023 a vu la participation de 72 auteurs, dont 18 femmes, avec 41 participants dans la catégorie poésie et 31 dans la catégorie fiction. Pour la première fois dans l’histoire du Prix Amaranthe, un homme, John Olsen Dessources, a remporté la catégorie fiction. Le jury, composé de personnalités littéraires telles que Gary Victor, Eddy Bastien, Milady Auguste pour la fiction, et Marc Exavier, Carl Henry Burin (lauréat 2021), Richardson Auguste (lauréat 2022) pour la poésie, a évalué les œuvres en compétition.

La remise des prix a lieu chaque année en août, autour du 19, coïncidant avec l’anniversaire d’Amaranthe Brutus, à qui un Centre Culturel est également dédié dans la ville des Gonaïves. « Nous tenons à féliciter les lauréats du Prix. Nous leur souhaitons le meilleur dans cette voie, celle de la création. Nous souhaitons le meilleur aussi aux autres concurrents. Qu’ils continuent à créer », a déclaré Samuel Mésène, Responsable des relations publiques.

John Olsen Dessources, en recevant son prix, a exprimé sa gratitude et sa fierté : « C’est avec beaucoup d’honneur que je reçois ce prix. Quand des auteurs de renom que vous avez l’habitude de lire constituent un jury et travaillent sur votre ouvrage, c’est quelque chose et cela me rend fier et me fait comprendre que les sacrifices apportent toujours des résultats. »

De son côté, Jean James Junior Jean Rolph a partagé son émotion et la symbolique de sa victoire : « C’est avec un cœur rempli de joie que j’ai reçu le prix Amaranthe catégorie poésie. Ce prix ne m’appartient pas mais à une catégorie de gens du pays. C’est un prix de combat, de militance (…) j’ai reçu ce prix à un moment tragique et je me suis dit que ce prix a été un dernier rempart surtout pour ma famille qui a grandi à Fort National et a perdu ses biens dont ma mère qui a perdu sa maison incendiée. »

À noter que chacun des lauréats recevra 200 000 gourdes et 500 exemplaires de son livre.

