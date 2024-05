Journée nationale de l’enseignant : Nesmy Manigat annonce des outils pour le renforcement du métier de l’enseignement

​

Journée nationale de l’enseignant en Haïti : un hommage aux enseignants et l’annonce de nouveaux outils pour renforcer le métier de l’enseignement.

À l’occasion de la Journée nationale de l’enseignant célébrée ce 17 mai, le ministre de l’Éducation nationale, Nesmy MANIGAT, a tenu à saluer chaleureusement les professeurs haïtiens pour leur dévouement et leur persévérance inébranlable dans un contexte national difficile. Cette journée est une reconnaissance bien méritée pour ceux qui, malgré les nombreux obstacles, continuent de façonner l’avenir du pays en éduquant les jeunes générations. De nouveaux outils sont annoncés par le titulaire du MENFP dans le but de renforcer le métier en Haïti.

“Je vous dis chapeau bas pour votre courage et votre détermination dans ce métier”, a déclaré le ministre MANIGAT dans son discours publié sur la page Facebook du MENFP, soulignant la résilience et l’engagement des enseignants. Dans un environnement souvent marqué par l’instabilité et les défis socio-économiques, les éducateurs haïtiens restent des piliers essentiels du système éducatif et du développement national.

En outre, le ministre a profité de cette occasion pour annoncer une série de mesures destinées à renforcer le métier de l’enseignement en Haïti. Ces nouvelles initiatives visent à améliorer la qualité de l’éducation et à soutenir davantage les enseignants dans leur mission. Trois axes principaux ont été présentés :

1- Arrêté établissant un référentiel de compétence des enseignants : Ce nouvel arrêté définira les compétences clés que chaque enseignant doit posséder, assurant ainsi une standardisation et une amélioration des pratiques pédagogiques.

2- Arrêté renforçant les critères de délivrance du permis d’enseigner : En durcissant les critères pour obtenir un permis d’enseigner, le ministère vise à garantir que seuls les candidats les plus qualifiés et les mieux préparés entrent dans la profession. Cela contribuera peut-être à élever le niveau général de l’enseignement et à assurer une meilleure préparation des enseignants face aux défis actuels.

3- Décision ministérielle sur l’organisation des formations pour les enseignants : Cette décision fournira des orientations claires et des critères précis sur la manière dont les formations pour les enseignants doivent être organisées.

Il convient de rappeler que la journée de l’enseignant en Haïti est non seulement une occasion de célébrer et de remercier les éducateurs pour leur travail acharné, mais aussi un moment pour réfléchir aux moyens de surmonter les obstacles actuels.

