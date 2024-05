Journée nationale de l’enseignant: une dizaine d’enseignants du département de l’Ouest honorés

​

Des enseignants de l’Ouest honorés par la DDEO lors de la journée nationale des enseignants.

En cette Journée nationale de l’enseignant célébrée chaque 17 mai en Haïti, la Direction départementale d’éducation de l’Ouest (DDEO) a rendu un hommage vibrant à plus d’une dizaine d’enseignants et enseignantes. Cette célébration, organisée à l’hôtel Marriott à Turgeau, vise à saluer l’engagement et la dévotion de ceux qui se sont distingués dans le paysage éducatif haïtien. Le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Nesmy Manigat, a ouvert la cérémonie par un message fort en soulignant les défis auxquels font face les enseignants et les écoles dans le contexte actuel du pays.

La lecture du message du ministre a été effectuée par Ronide Bélizaire Imbert, l’adjointe à la direction de la DDEO. À travers les dix Directions départementales d’éducation (DDE), le ministère a organisé des cérémonies similaires en l’honneur des enseignants du système éducatif haïtien.

Cette journée a réuni des enseignants issus des établissements scolaires publics et privés de l’Ouest, qui ont été salués pour leur contribution inestimable à l’éducation des jeunes générations. Plus d’une dizaine d’enseignants ont été distingués pour leur longue carrière, leur sens de responsabilité, et leur engagement à la formation de la jeunesse haïtienne.

Étienne Louisseul France, directeur départemental d’éducation de l’Ouest, a souligné l’importance des enseignants dans la formation de plusieurs générations. « Les enseignants représentent l’âme de la nation », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que chaque intervention en classe est un espoir pour un avenir meilleur.

M. France a également reconnu les conditions difficiles dans lesquelles fonctionnent les écoles actuellement, tout en rendant hommage aux enseignants pour leur dévouement et leur travail inlassable. « Merci à vous d’être les ouvriers de ce lendemain auquel nous aspirons tous », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, les enseignants honorés ont exprimé leur gratitude envers les autorités éducatives départementales. Jean Gérard Fleuriot, au nom de ses collègues, a plaidé pour une amélioration des conditions de vie des enseignants et pour une valorisation accrue de leur métier. « La cérémonie du jour revêt un cachet particulier dans la mesure qu’elle témoigne de la gratitude des autorités éducatives envers les enseignants. Néanmoins, nous espérons que ce geste louable ne s’arrête pas là », a-t-il souligné.

La partie culturelle de la cérémonie a été animée par la fanfare du lycée national de Pétion-Ville, ainsi que par des performances du chanteur Kensly Monestime et des enseignants Junie Cadet et Samuel Arecy, spécialistes en Éducation artistique et esthétique.

Liste des enseignants honorés

Jérémie Joseph, directeur de l’école nationale de Beudet (18 ans de carrière).

Marie Dominique Secours Jean, directrice du lycée du Cent-cinquantenaire (32 ans de carrière).

Marie Josette Dulysse Bonne-Année, censeur de l’école nationale République des États-Unis (41 ans de carrière).

François Marie Phanor, censeur de l’école nationale Darius Denis (35 ans de carrière).

Ricker Adelphin, enseignant au lycée Antoine et Georges Izmery (14 ans de carrière).

Carlot Duperval du BDS de Delmas (26 ans de carrière).

Jean Gérard Fleuriot, directeur du lycée Jean-Jacques Dessalines (32 ans de carrière).

Jean Ernsto Jenty du lycée Henri Christophe de Diquini.

Villia Charles, directrice de l’école mixte Marie Eugénie (35 ans de carrière).

Guy Joseph, censeur du lycée Daniel Fignolé (22 ans de carrière).

Emmanuela Casimir Boucard, enseignante à l’Institution Sainte-Rose de Lima (40 ans de carrière).

La journée s’est achevée sur une note d’espoir et de reconnaissance, célébrant ceux qui, en dépit des obstacles, continuent à bâtir l’avenir du pays par l’éducation.

