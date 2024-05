​

La BRH analyse les répercussions négatives de la conjoncture politique sur le crédit bancaire dans sa note sur le crédit bancaire

La Banque de la République d’Haïti (BRH) a publié une note sur le crédit bancaire allant de la période de septembre 2022 à septembre 2023. cette note analyse l’évolution de cet agrégat sur la période allant de septembre 2022 à septembre 2023, en mettant un accent particulier sur le rôle du crédit en tant que canal de transmission des impulsions monétaires au secteur réel.

Selon la banque centrale, l’objectif a été également de mettre en relief la répartition sectorielle des prêts à l’économie afin d’en tirer les implications pour la croissance économique. La répartition régionale et par genre du crédit est aussi analysée, en vue de dégager des perspectives par rapport à la mise en œuvre de la politique monétaire et l’implémentation de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF).

« Le contexte sociopolitique continue d’amplifier les anticipations négatives des agents économiques, notamment ceux ayant une aversion pour le risque. Ce climat pèse également sur la dynamique de l’intermédiation financière au niveau du système bancaire haïtien. La dégradation de la conjoncture a renforcé la posture attentiste des acteurs économiques, avec des répercussions négatives à la fois sur l’offre et la demande de crédit »

Sur l’évolution du crédit, la BRH estime qu’en termes nominaux, le portefeuille de crédit s’est replié d’environ 10 % en 2023, après avoir enregistré une croissance de 14,1 % un an plus tôt. Hormis une hausse en décembre 2022, le crédit privé a plutôt régressé en rythme trimestriel sur l’ensemble de l’exercice 2023.

Cette variation négative enregistrée entre septembre 2022 et septembre 2023 reflète, selon elle, à la fois le comportement du portefeuille de prêts en dollars et en gourdes, lesquels ont respectivement reculé de 15,06 % et 16,2 %. À noter que, rapporté au PIB de 2023, le crédit au secteur privé ne représente que 5 %, ce qui est nettement inférieur à la moyenne régionale oscillant autour de 45 %, a souligné la banque centrale.

Quant au ratio crédit/dépôt, il demeure en deçà de 30 % depuis l’exercice 2022 et s’est inscrit en baisse à 26 % au 30 septembre 2023. Ceci traduit une faiblesse encore plus marquée de l’intermédiation bancaire et le renforcement de la tendance des institutions financières à orienter leurs ressources vers des opérations moins risquées, poursuit la BRH dans son analyse pour démontrer les effets négatifs de la conjoncture sur le fonctionnement de l’économie du pays.

Au chapitre des perspectives, la banque centrale, après avoir rappelé que l’évolution du crédit privé en Haïti est liée dans une grande mesure à la conjoncture socioéconomique et politique du pays, a fait savoir qu’elle continue de mettre en œuvre des politiques non conventionnelles pour inverser la tendance.

En effet, la BRH est en train de revisiter son agenda monétaire pour la croissance et l’emploi en mettant un accent particulier sur l’accès au financement et le renforcement de la résilience des petites et moyennes entreprises, ajoute-t-elle. L’Institution continue d’œuvrer dans le sens de la réduction des inégalités de genre à travers des accompagnements techniques et financiers visant à renforcer la compétitivité des entreprises dirigées par les jeunes et par les femmes.

