La BRH publie sa note sur la politique monétaire montrant les effets néfastes de la crise sur l’économie

La BRH publie sa note sur la politique monétaire pour le premier semestre de l’exercice fiscal 2023-2024 allant de octobre à mars 2024. Elle soutient que l’économie haïtienne continue de subir les effets négatifs occasionnés par les chocs d’origines internes et externes.

La Banque de la République d’Haïti vient de publier une nouvelle note sur la politique monétaire qui prend en compte la période allant de octobre à mars 2024. Si sur le plan international l’économie de cette ère poste Covid est toujours marquée par le contexte de tensions géopolitiques, au niveau interne ce sont les tensions politiques, la criminalité des gangs armés qui entravent toutes activités économiques dans le pays.

L’activité économique en Haïti, selon la BRH, continue d’être influencée par la situation socio-politique qui paralyse le bon fonctionnement du système productif dans la quasi-totalité des secteurs. En dépit des résultats encourageants observés au mois de décembre, à la faveur des festivités de fin d’année principalement, le premier semestre a été marqué par une évolution contrastée des activités économiques.

« L’appareil productif reste en proie aux conditions climatiques et aux tensions socio-politiques qui continuent de peser sur l’économie haïtienne. De plus, le retournement à la hausse des cours mondiaux en mars 2024 et la fermeture des principaux ports et aéroports du pays ont eu des conséquences notables sur l’évolution des prix dans l’économie », avance la BRH.

La note de la BRH rappelle que le marché du travail reste en proie à la morosité de l’activité économique et au mouvement migratoire. En effet, le déclin du climat des affaires et la baisse de la production dans les différentes branches d’activités pourvoyeuses d’emplois ont non seulement entraîné un accroissement des déperditions, mais aussi réduit la capacité de l’économie à créer de nouveaux emplois à la suite de la fermeture ou l’arrêt temporaire de certaines entreprises.

Aussi, relativement à l’évolution des prix dans l’économie, la décélération observée depuis mars 2023 s’est arrêtée au mois de février 2024 avec une hausse de 3,1% et une accentuation au mois de mars avec un taux de 4,7 %. « Cette progression de l’inflation, en dépit de la stabilité du taux de change, peut être liée aux difficultés enregistrées au niveau des importations, à la suite de la suspension des vols, la paralysie des activités maritimes et les goulots d’étranglements constatés dans le circuit d’approvisionnement du marché. »

En dépit de cette situation chaotique, la banque affirme qu’elle a réussi à maintenir le taux de change relativement stable. « Les efforts du Gouvernement central pour améliorer sa capacité de financement, joints à une augmentation de l’alimentation du circuit formel du marché des changes consécutivement aux mesures prises par la BRH, se sont traduits par une relative stabilité du taux de change », soutient-elle.

Aussi en ce qui concerne la conduite de la politique monétaire dans cette conjoncture socio-politique incertaine, la BRH a gardé inchangée la posture adoptée depuis l’exercice antérieur, dont l’objectif principal consiste à garantir la stabilité des prix et celle du système financier, afin de conserver intacte sa capacité contributive à la relance économique, au moment propice.

Au chapitre des perspectives, c’est l’incertitude totale considérant l’emprise des gangs sur le pays et que dans le chaos on ne peut pas penser au progrès économique. « Les perspectives économiques pour les prochains mois demeurent incertaines dans la mesure où la situation sécuritaire est déterminante dans la formation des anticipations des agents économiques. La forte dégradation observée depuis le mois de février 2024 en plus des conditions climatiques et les tensions géopolitiques au niveau de l’économie internationale risquent de fragiliser encore plus l’économie haïtienne », a indiqué la BRH.

Au niveau de la production agricole, la Coordination Nationale pour la Sécurité Alimentaire (CNSA) anticipe, selon la banque centrale, de bonnes conditions météorologiques à court terme, devraient être bénéfiques pour la récolte de printemps. Une amélioration de la situation sécuritaire devrait faciliter une certaine reprise des activités de production des biens et services au niveau des entreprises qui n’ont pas subi des dommages importants. Une telle conjoncture serait propice à une plus grande perception du Trésor.