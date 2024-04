La chanson “San Boukliye” n’est pas de Joverlein Moïse mais de Lokynohah, un étudiant de l’université Quisqueya

​

“San Boukliye”, la chanson attribuée à Joverlein Moïse sur les réseaux sociaux est en réalité l’œuvre de Lokynohah, un étudiant de l’université Quisqueya.

Au début de la semaine dernière, des capsules vidéos d’une chanson intitulée “San Boukliye” ont fait le tour des réseaux sociaux, notamment sur TikTok où des internautes ont attribué cette musique à Joverlein Moïse, le fils de l’ancien président Jovenel Moïse qui a été assassiné le 7 juillet 2021. Mais la vérité derrière ce morceau attribué à Joverlein est l’œuvre de Lovinsky Cherilus connu sous son nom d’artiste Lokynohah, un étudiant en relations internationales à l’Université Quisqueya identifié comme le véritable compositeur.

Dans ces vidéos qui ont circulé en boucle sur la toile, on peut entendre une voix qui chante et qui est accompagnée de la photo de Joverlein Moïse. Un montage qui sort depuis Tiktok qui a trompé plusieurs internautes qui ont du même coup oublié de donner du crédit à Lokynohah qui a parlé à la rédaction de Juno7 et démontré que le titre “San boukliye” est son œuvre. “Pour moi, c’est l’une des plus grandes opportunités que j’ai trouvées dans ma carrière. Je ne sais pas si l’intention de la personne qui a partagé la musique sur TikTok était de me nuire. Si c’était pour me blesser et dénigrer mon travail, cela s’est finalement avéré être un grand avantage pour moi et pour mon avenir musical. Cela permet à de nombreuses personnes de découvrir mon talent”, a-t-il déclaré.

Sortie le 13 avril dernier, la chanson est disponible sur la page YouTube du jeune chanteur qui compte jusqu’à aujourd’hui quatre morceaux dans son répertoire. Le jeune de 27 ans a expliqué l’histoire cachée derrière “San Boukliye”. “C’est un de mes amis qui a perdu ses parents en l’espace d’un an. Alors qu’il était assis en train de me parler, les larmes aux yeux, j’ai pris toutes les émotions issues de nos discussions et les ai transformées en musique. À travers ma musique, je partage des éléments de ma vie, de celle de mon ami, tout en donnant un sens à cette création”, a-t-il détaillé.

Sur Instagram, le rappeur de Rockfam Lame a, en l’occurrence Atros, a partagé la vraie version de la chanson, tout en invitant les internautes à la regarder sur la page YouTube de Lokynohah dans l’idée d’aider les gens à ne pas tomber dans la confusion. En commentaires, des internautes ont réagi pour saluer le talent du jeune artiste natif de Port-au-Prince.

Quant à Joverlein qu’on a associé à cette chanson, il n’a pas réagi à ce sujet mais continue de faire promotion pour son tout premier morceau intitulé “Sa w wè a se sa” où des extraits ont été publiés sur sa page Facebook vendredi 19 avril.

Lovinsky Cherilus, également connu sous le nom de Lokynohah, a commencé à faire de la musique en 2019. Il a grandi sans sa mère, qui a choisi de l’abandonner. Il a opté pour la musique comme moyen d’expression et pour transmettre des messages d’espoir à ceux qui traversent des difficultés. Ses artistes préférés incluent le regretté Dejavou de Barikad Crew, Atros du groupe Rockfam, Kenfs, Blaze One, Fantom et Wendyyy.

