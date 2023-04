La cheffe du BINUH, Maria Isabel Salvador, accueillie à l’aéroport Toussaint Louverture par le Chancelier haïtien

​

La Représentante du Secrétaire général de l’ONU en Haïti , Maria Isabel Salvador, accueillie à l’aéroport international Toussaint Louverture par le ministre des affaires étrangères Jean Victor Généus.

La nouvelle cheffe du Bureau Intégré des Nations-Unies en Haïti (BINUH), Maria Isabel Salvador, a atterri dans la capitale haïtienne ce dimanche 16 avril 2023, informe le bureau à travers une publication sur son compte Twitter.

Celle qui occupe également la fonction de Représentante du Secrétaire général des Nations-Unies a été accueillie à l’aéroport international Toussaint Louverture par le ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus, toujours selon le BINUH.

Maria Isabel Salvador qui a remplacé l’Américaine Helen Meager La Lime a pris officiellement pris ses fonctions le lundi 3 avril 2023. « Je remercie le Secrétaire Général pour la confiance placée en moi pour diriger BINUH . J’ai hâte d’écouter le peuple haïtien, de continuer à soutenir les efforts pour résoudre la crise actuelle et travailler au renforcement d’un consensus pour la restauration de la démocratie », avait-elle déclaré.

La nouvelle représentante du Secrétaire général de l’ONU en Haïti arrive dans un pays miné par une crise sécuritaire, humanitaire et politique sans précédent. Si l’ONU dispose de quelques structures essayant tant bien que mal de soutenir une partie de la population, elle n’arrive toutefois pas, et ce depuis des années, à aider le pays à surmonter ses différentes crises. Missions et diplomates arrivent et s’en vont donc alors que la situation s’empire de plus en plus.

Quatrième femme à diriger une mission onusienne en Haïti, Maria Isabel Salvador est une femme politique équatorienne. Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et d’une licence en langue et civilisation françaises, la sexagénaire a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères de son pays entre 2007 et 2008 sous le gouvernement de Rafael Correa, après avoir occupé le poste de ministre du tourisme entre 2005 et 2007.

