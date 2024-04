La coalition KONBA a soumis plusieurs revendications aux membres du Conseil présidentiel

​

La Coalition des Organisations Nationalistes pour le Bien-être d’Haïti (KONBA) a lancé un appel à tous les secteurs du pays et a soumis plusieurs revendications aux membres du Conseil présidentiel

Dans une note qu’elle a publiée, la Coalition des Organisations Nationalistes pour le Bien-être d’Haïti (KONBA), qui regroupe plusieurs organisations dans les dix départements, a lancé un appel à tous les secteurs du pays pour qu’ils dénoncent l’État haïtien, accusé de négliger la population.

Dans ce contexte, la structure dit prendre acte du nouveau conseil présidentiel qui a été mis en place et fait plusieurs exigences aux membres du CP. Elle lui demande d’engager des fonds importants dans le nouveau budget pour soutenir les agriculteurs dans des projets “Kombit” tels que le canal de Ouanaminthe, afin d’irriguer davantage de terres dans le pays.

Dans cette note, KONBA propose d’équiper l’Armée et la Police afin de résoudre l’insécurité et de débloquer rapidement les routes commerciales. Il suggère également de mettre en place une structure pour contrôler les dirigeants politiques, les juges, les policiers et les maires qui seraient de connivence avec des bandes armées pour voler les terres des paysans et leur bétail, dans le but de mettre fin à ces comportements.

Dans le même ordre d’idée, la coalition appelle à la formation d’un conseil électoral provisoire (CEP) qui n’est affilié à aucun parti politique. Un CEP capable de garantir des élections libres, équitables et démocratiques.

La coalition KONBA profite de l’occasion pour se pencher sur le problème de l’éducation en demandant de créer de meilleures conditions de travail pour les enseignants et les professeurs, offrant ainsi aux enfants des familles défavorisées l’accès à une éducation de qualité.

Cette note est signée par 35 membres d’organisations faisant partie de la coalition des Organisations Nationalistes pour le Bien-être d’Haïti (Konbit Òganizasyon Nasyonalis yo pou Byennèt Ayiti – KONBA).

