Des habitants fuient la commune de Gressier à cause de la violence des gangs.

Depuis la tombée de la nuit du vendredi 10 mai, Gressier, une paisible commune jusqu’alors, est devenue le théâtre de violences armées. Des bandits armés ont lancé une série d’attaques contre la commune, ont pris d’assaut le commissariat de police, incendié des véhicules. Des tirs d’armes automatiques sont entendus, des habitants pris au piège de cette violence inouïe appellent au secours, a rapporté un témoin à Juno7. Des citoyens n’ont pas cessé de lancer des SOS sur les réseaux sociaux.

En effet, l’attaque contre un nouveau commissariat de police, symbole de la sécurité publique, montre l’audace impitoyable des criminels qui ne reculent devant rien pour semer la terreur et la destruction. Les flammes des véhicules appartenant à l’institution policière incendiés par les assaillants illuminent la nuit, rappelant l’urgence de la situation et obligeant les habitants à fuir leurs maisons depuis vendredi soir jusqu’à ce samedi matin.

Les rapports préliminaires de quelques citoyens font état de maisons réduites en cendres et de nombreux civils pris pour cibles par les malfrats. Les rues de cette commune autrefois animées sont désormais désertes, à l’exception des résidents fuyant précipitamment vers des endroits plus sûrs, cherchant désespérément refuge loin du chaos qui s’est abattu sur leur communauté.

Gressier est confrontée à une dure réalité : la menace persistante de l’insécurité et de la violence. Les habitants sont laissés dans l’incertitude, se demandant quand et où le prochain acte de terreur se produira, et si leur communauté ne pourra jamais retrouver la paix et la sécurité.

