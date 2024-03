​

​

La Conférence des Évêques catholiques d’Haïti appelle à mettre fin aux violences en Haïti, à la paix et à la réconciliation.

À travers une note de presse en date du 18 mars 2024, la Conférence des Évêques catholiques d’Haïti s’exprime face à la situation alarmante du pays, et appelle à mettre fin aux violences en Haïti, à la paix et à la réconciliation.

“Ce rêve d’un pays sans violence nous fait élever la voix pour demander de cesser les actes qui visent à réduire Haïti en ruines et en cendres. Face à l’atrocité délirante à laquelle notre pays est en proie, homicides, règlements de compte, chasse aux sorcières, scènes de pillages et autres actes de violence, nous exprimons notre vive préoccupation et notre douleur à la suite du Pape François qui se fait très proche du peuple Haïtien” souligne la CEH.

Par ailleurs, la Commission Épiscopale d’Haïti dit encourager les efforts de tous les secteurs et de toutes les forces vives de la Nation en vue de trouver un dénouement à la crise actuelle et rétablir la paix et la sécurité pour tous les fils et toutes les filles de la Nation haïtienne, en dotant le pays d’une forme de gouvernement inclusif de transition.

En vue de garder la distance morale qui lui permet de remplir sa mission prophétique, la CEH n’a mandaté personne pour représenter l’Église catholique au sein du Conseil Présidentiel ni d’aucune structure de gouvernement. Par contre, elle encourage néanmoins que les pourparlers en cours débouchent sur une véritable entente patriotique inclusive et durable dans l’intérêt de tout le peuple haïtien, qui aspire tant à la paix et à un mieux-être.

En outre, la CEH invite tous les Haïtiens sans distinction à ne pas alimenter la violence en soulignant que chaque destruction fait régresser ou retarder Haïti dans sa marche vers le progrès que nous souhaitons tous. “Chaque mort violente commise contre un être humain est une blessure dans la chair de l’humanité ; chaque mort violente nous diminue en tant que personnes” précise-t-elle en faisant référence à une déclaration du Pape François.

A lire aussi :

L’ambassade de France en Haïti ferme provisoirement ses portes en raison de l’insécurité.