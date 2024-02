La française d’origine haïtienne, Rachel Castin, appelle au support de la communauté haïtienne pour se faire une place au parlement européen

​

​

La française d’origine haitienne, Rachel Castin, appelle au support de la communauté haïtienne vivant en France pour se faire une place au parlement européen lors des prochaines élections qui se tiendront en juin.

Rachel Castin, une française d’origine haïtienne, se présente sur la scène comme une nouvelle figure en politique. Née à Cayenne Guyane Française de parents originaires d’Haïti arrivés à la fin des années 80 en Guyane, la secrétaire générale du parti Nouvelle Émergence Patriotique et tête de liste du parti Liberté Démocratique Française est candidate aux élections européennes qui auront lieu du 06 juin et 09 juin 2024.

La jeune femme de 25 ans, veut accéder à ce poste de député européen comme son premier poste électif. Quant à la raison pour laquelle elle veut briguer ce poste, Rachel Castin n’a pas mis les gants pour parler de son objectif premier qui est de sortir « La France des lois drastiques européennes, parce qu’il n’y a qu’au parlement européen qu’on ne peut faire entendre la voix du peuple français, la voix du peuple n’est plus écoutée au parlement français. »

« Le programme, de la liberté démocratique française dit LDF et du Parti, Nouvelle émergence patriotique -NEP, dont je suis issue consiste à donner au peuple français la possibilité de s’exprimer de nouveau sur l’équité sociale. Nous avons beaucoup de propositions pour l’agriculture et nos agriculteurs qui sont ceux qui nous nourrissent au final. Parallèlement nos éleveurs qui eux, ont été délaissés depuis trop longtemps également mais avant cela dépouillés par les produits bancaires non garantis par la banque centrale européenne », a-t-elle confié dans une interview exclusive à Juno7.

La candidate au poste de député européen veut faire également des propositions pour les DOM-TOM, d’où elle a pris naissance, qui ont été mis de côté aussi très longtemps. Le programme de son parti touche également à l’écologie pour un nouveau pacte pour protéger l’écosystème ainsi que des propositions d’un plan de redressement des inégalités sociales dans les DOM-TOM comme sur le continent.

La candidate Rachel Castin cherche le support de la communauté haïtienne pour accéder à ce poste pour qu’elle puisse être enfin « quelqu’un sur qui compter à qui parler, une candidate qui la représente vraiment et qui autant la défendra comme toute portion de la population française qui forme notre nation », dit-elle. En ce sens son accession au parlement sera profitable à la communauté haïtienne en France et dans les DOM-TOM qui n’a jamais été représentée, sinon absente de la vie politique et sociale en France à bien des égards. Elle croit que les associations haïtiennes identifiés à l’INSEE ne répondent pas pour beaucoup aux normes administratives, à l’exception entre autres de la fédération haïtienne de la diaspora FHD-HDF, la fondation FBJ ou encore le MHE-(Unifiés). « Cette communauté haïtienne forte de son identité haïtienne. Elle est française mais n’est pas entendue et avec moi les haïtiens et Franco-haïtiens seront entendus tout comme tous ceux qui m’auront votés », a-t-elle renchérit.

Détentrice d’un Bachelor Humanités-Politiques au campus euro-américain de Reims de Sciences Po Paris, Rachel Castin milite depuis 2017 et a pris part au mouvement Expatriés haïtiens en 2021. En plus de ces différentes expériences professionnelles, l’autrice de livre : « Les ateliers d’Épanouissement », a coaché une centaine de personnes dans la prise de parole en public, le leadership et la vente. Elle est experte en art oratoire pour les politiciens, les fonctionnaires de l’ONU et les chefs d’entreprises ainsi que des salariés. Elle a comme projet de mettre en place le premier congrès de la Citoyenneté qui rassemblera des maires et des présidents de régions en novembre 2024. Elle a aussi pour objectif en 2024 de coacher les personnes de l’ENA.

A lire aussi :

Une cinquantaine de cadres du MENFP en formation sur le « Teach Primary », outil d’observation du travail des enseignants