La nouvelle cheffe du BINUH veut être une messagère du peuple haïtien face au monde

María Isabel Salvador, la nouvelle cheffe du BINUH, a livré ses impressions sur la situation d’Haïti et veut être une messagère du peuple haïtien face à la communauté internationale.

La nouvelle cheffe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), María Isabel Salvador, dans une vidéo publiée ce lundi 24 avril 2023, a livré ses impressions sur la situation d’Haïti. Une semaine après sa prise de fonction, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations se dit consciente que le peuple haïtien traverse une situation difficile et très dure. Elle déclare vouloir être une messagère du peuple haïtien face à la communauté internationale.

“C’est vrai qu’en une semaine on ne peut pas voir tout ce qui arrive en Haïti mais d’après ce que j’ai pu voir, écouter et entendre, il est clair que le peuple haïtien traverse une situation très difficile et très dure”, a-t-elle déclaré.

Elle souhaite devenir une messagère du peuple haïtien face au monde. “Mon obligation et l’envie que j’ai c’est de pouvoir venir une espèce de messagère du peuple haïtien face au monde, face à la communauté internationale”, a-t-elle déclaré.

Madame Salvador croit qu’il est important que le monde écoute parce que le pays traverse une situation difficile et la communauté internationale doit venir en aide au pays, a-t-elle souligné.

“Je tiens à me rapprocher des gens, à écouter et entendre leurs besoins et de cette façon essayer de le transmettre au monde de manière qu’il sache exactement ce qui arrive en Haïti”, a-t-elle poursuivi.

Toutefois, elle a rappelé que les problèmes doivent être résolus par les haïtiens, tout en ajoutant que le monde a une obligation vis-à-vis d’Haïti qui d’après elle veut retrouver la paix et la sécurité.

Nommée le 1er mars dernier par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, María Isabel Salvador a remplacé madame Helen La Lime. Elle est rentrée en fonction le 3 avril dernier comme nouvelle Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en Haïti et cheffe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH).

