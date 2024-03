La partie manquante d’un buste de Ramsès découverte en Égypte près d’un siècle plus tard

​

Des archéologues ont découvert au Caire en Égypte, la partie manquante d’un buste de Ramsès .

Au siècle dernier, (~1930) des archéologues allemands ont découvert une paire de jambes en pierre sur un site historique en Égypte. Dans un communiqué publié le 4 mars dernier, le ministère du tourisme et des antiquités d’Égypte a rapporté que le reste de la statue a été retrouvé au sud du Caire et à quelques kilomètres de la ville d’Ashmunin. Il s’agit d’un buste de Ramsès mesurant 3,80 mètres.

“La mission archéologique conjointe égypto-américaine du Conseil suprême des antiquités et de l’Université du Colorado, dirigée par le Dr Bassem Gehad et le Dr Ivonna Trnka, et travaillant dans la région d’Ashmunin dans le gouvernorat de Minya, a réussi à découvrir la partie supérieure d’un immense statue du roi Ramsès II lors des fouilles menées par la mission dans la région”

En effet, les responsables informent que cette découverte est la continuité de la partie inférieure découverte par les Allemands en 1930.

L’archéologue G. Roeder souligne que la mission a commencé à effectuer des travaux de nettoyage, archéologiques et de renforcement de celle-ci en vue de son étude et la préparation d’une visualisation de ce à quoi ressemblerait la statue dans son intégralité.

La pièce découverte est en pierre calcaire et mesure environ 3,80 mètres de haut et représente le roi Ramsès II assis portant une double couronne et une coiffe surmontée d’un cobra royal. La partie supérieure de la colonne arrière de la statue montre également des écritures hiéroglyphiques de titres pour glorifier le roi. La taille de la statue lorsque sa partie inférieure est installée peut atteindre environ 7 mètres.

La ville d’Ashmunin où a été découverte la statue de Ramsès était connue dans l’Égypte ancienne sous le nom de Khemnu, ce qui signifie la Ville des Huit, car elle était le siège du culte égyptien de Thamun. Elle était connue à l’époque gréco-romaine sous le nom d’Hermopolis Magna, et c’était un centre pour le culte du dieu Djehuti et la capitale de la quinzième région.

