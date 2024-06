La Plateforme “Fanm Angaje pou Ayiti” plaide en faveur de l’intégration des femmes au sein du prochain gouvernement

​

Plaidoyer pour l’intégration des femmes dans le prochain gouvernement Haïtien, un appel urgent de la Plateforme Fanm Angaje pou Ayiti au Premier ministre Garry Conille et au Conseil présidentiel

Dans une lettre ouverte au Conseil présidentiel et au nouveau Premier ministre Garry Conille, la plateforme FANM Angaje pou Ayiti réitère son plaidoyer en faveur de l’inclusion des femmes au sein du prochain gouvernement et d’autres institutions de la République. Elle souligne que la formation du Conseil présidentiel de transition (CPT), composé exclusivement de 7 conseillers masculins, constitue un grave recul pour l’équité de genre et la participation politique des femmes en Haïti.

La plateforme FANM ANGAJE pou Ayiti attire l’attention sur la nécessité cruciale d’une participation inclusive et active de toutes les composantes de la société, en particulier des femmes, à la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse le pays. L’organisation rappelle que les femmes haïtiennes ont toujours été engagées et continuent de jouer un rôle essentiel dans la reconstruction sociale, le rétablissement de la démocratie, la sécurité et la paix.

Les signataires de la lettre insistent sur les compétences des femmes en matière d’apaisement social, de médiation et de gestion de conflits, des atouts indispensables pour résoudre la crise actuelle. Elles dénoncent la dégradation des rapports sociaux et politiques, qui ont conduit à l’effondrement de l’État et des institutions, et ont exacerbé les violences faites aux femmes, notamment dans l’exercice de leurs droits civils et politiques.

La plateforme FANM ANGAJE pou Ayiti rappelle également les obligations légales et constitutionnelles d’Haïti, notamment l’article 17.1 de la Constitution haïtienne de 1987 amendée en 2011, qui exige une représentation minimale de 30% de femmes dans les espaces de prise de décision.

Elle cite aussi les engagements internationaux, tels que la Convention pour l’Élimination de toutes les formes de Discriminations à l’égard des Femmes (CEDEF), la plateforme d’action de Beijing et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), qui affirment les droits des femmes à participer aux processus décisionnels.

La PLATFÒM FANM ANGAJE exhorte les nouvelles autorités à respecter ces acquis constitutionnels et les engagements internationaux, en travaillant ensemble, femmes et hommes, pour le bien de la nation haïtienne. “JOU NOU RIVE PRAN KONSYANS POU N TRAVAY ANSANM, FANM KOU GASON, NAN ENTERĖ AYITI, ALA BĖL SA AP BĖL ! AN NOU CHĖCHE RETABLI LAPĖ NAN PEYI A, FANM KOU GASON,” clame la lettre, suivie des signatures de Yveline Antenor, Lamercie Charles Pierre, et Marjory Michel.

