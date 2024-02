La Roumanie octroie 500 bourses d’études à des étudiants étrangers dont des haïtiens

​

Le Consulat Général Honoraire de Roumanie en Haïti a annoncé que la Roumanie a lancé le processus d’inscription pour le programme de bourses pour l’année académique 2024-2025.

Le Consulat Général Honoraire de Roumanie en Haïti dans une note acheminée à la rédaction de Juno7 a annoncé aux intéressés que la Roumanie a lancé depuis le 16 janvier dernier le processus d’inscription pour le programme de bourses d’études pour des étudiants étrangers dont des haïtiens. 500 bourses d’études sont disponibles en Roumanie pour l’année 2024 – 2025. Les inscriptions se feront en ligne sur https://studyinromania.gov.ro ou https://scholarships.studyinromania.gov.ro et prendront fin le 16 mars prochain. Les résultats seront communiqués par e-mail le 15 juillet 2024.

“Chaque année, le gouvernement Roumain, par l’intermédiaire du Ministère des Affaires Étrangères, offre un certain nombre de bourses à des ressortissants des pays non membres de l’Union Européenne. Conséquemment, le Consulat Général Honoraire de Roumanie en Haïti porte à la connaissance du public que la Roumanie lance la procédure d’inscription pour le programme de bourses d’études aux citoyens étrangers pour l’année universitaire 2024-2025 à partir du 16 janvier 2024”, peut-on lire dans cette note.

Le Consulat Général Honoraire de Roumanie a souligné que ces bourses seront octroyées sur la base de concours de dossiers et que les postulants ont la possibilité d’étudier dans les domaines d’études suivants: Sciences Politiques et Administratives, Sciences de l’Education, Culture et Civilisation Roumaine, Journalisme, Études Techniques, Pétrole et Gaz, Sciences Agricoles, Médecine Vétérinaire, Architecture et Arts Visuels.

Cette note a aussi souligné que toutes les informations relatives aux critères de qualification et des documents nécessaires sont disponibles sur la page d’internet du Ministère Roumain des Affaires Étrangères. “Les candidatures peuvent être déposées uniquement via la plateforme en ligne. Ainsi les candidats peuvent accéder à la plateforme en ligne via l’adresse suivante: https://studyinromania.gov.ro ouhttps://scholarships.studyinromania.gov.ro “, a indiqué ladite note.

À noter que la date limite pour la soumission des dossiers de candidature est fixée au plus tard le 16 mars 2024 et les résultats du processus de sélection des bourses seront annoncés par e-mail le 15 juillet 2024.

Détails sur les bourses d’études Roumaines

Chaque année, le gouvernement roumain, par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, offre un certain nombre de bourses à des citoyens de pays tiers. Sont éligibles uniquement les candidats ayant de bons résultats en éducation, respectivement une moyenne des années d’études, pour la dernière école diplômée, d’au moins 7 (sept) correspondant au système de notation en Roumanie ou au score Bon, selon le cas.Pour plus de détails concernant les conditions d’éligibilité, veuillez consulter les informations sur le programme .

Les candidats peuvent sélectionner les programmes d’études qui les intéressent dans tous les domaines, à l’exception de la médecine, de la médecine dentaire et de la pharmacie. Pour le Bachelor et le Master, seuls les programmes d’études en roumain sont disponibles, promouvant ainsi la langue et la culture roumaines. Cependant, au niveau doctorat, les candidats peuvent également opter pour un programme en anglais ou dans une langue étrangère fixée par l’école doctorale. Une année préparatoire en roumain est également accordée avant de s’inscrire au programme d’études de son choix, pour ceux qui ne parlent pas roumain. Les documents requis comprennent les diplômes, les relevés de notes, l’acte de naissance et le passeport, le CV, tous décrits dans le processus de candidature.Les candidatures pourront être déposées uniquement via la plateforme en ligne, entre le 16 janvier 2024 et le 16 mars 2024, les résultats de la sélection seront annoncés vers le 15 juillet 2024. Lors de la sélection, des formalités supplémentaires, comme l’obtention d’un visa, seront nécessaires.

