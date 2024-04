Lancement de l’exposition, Images et Reflets d’Haïti à travers ses timbres et ses peintures, au Musée postal de Mexico

​

L’exposition Images et Reflets d’Haïti à travers ses timbres et ses peintures a été lancée au Musée postal de Mexico avec la participation de Dubicart Gallery

Le jeudi 04 avril 2024, le Musée postal de Mexico a accueilli la Dubicart Gallery et ses partenaires – l’Office des Postes d’Haïti, l’Ecole Nationale des Arts et l’Ambassade d’Haïti à Mexico – dans le cadre de sa série annuelle d’expositions temporaires et itinérantes.

Pour l’évènement, la Dubicart Gallery et ses partenaires, avec le précieux appui de Los Correos Mexicanos, ont pris plaisir à offrir au Public mexicain une frange de l’histoire d’Haïti – sa culture politique, ses emblématiques édifices disparus, la conservation de son héritage ancestral, la richesse de son environnement malgré les faiblesses en termes de protection, les efforts réalisés à travers le temps pour son développement, sa joie de vivre, son attachement au sport, son ouverture sur le monde et la relation de ses habitants avec le sacré, la religion et la foi – en mariant timbres-poste et peintures.

Cette exposition met en scène également un ensemble de tableaux traduisant un mode de vie au quotidien notamment la préparation du café matinal, la vente de tiges de canne-à-sucre le soir à chaque coin de rue, s’inspirant de certaines de nos us et coutumes comme les bandes de Rara (groupe musical du monde rural utilisant des instruments rudimentaires, déambulant dans les sentiers de montagne et rompant la tranquillité des bourgs et villages durant la Semaine Sainte), mettant en exergue les cérémonies vodouesques et, un lieu commun de toute la peinture haïtienne, les scènes de marché.

Cette activité, qui prendra fin au début du mois de juin 2024, vise à mettre le public mexicain en contact avec un pan de la riche culture haïtienne. Elle s’inscrit aussi dans le cadre d’un ensemble d’activités prévu pour commémorer les 95 ans de relations diplomatiques entre Haïti et le Mexique.

Le choix du Mexique n’est pas le fruit du hasard. La Dubicart Gallery organise chaque année un Salon de la philatélie haïtienne. Elle avait retenu en 2024 un ensemble de villes et de pays pour exposer les timbres haïtiens.

La ville de Mexico a été l’une des destinations des organisateurs tenant compte des rapports amicaux, cordiaux, fraternels et solidaires existant entre les deux pays ; à cause de l’influence de la culture mexicaine en Haïti (diffusions dominicales à la radio de la musique mexicaine dite Ranchera – formation au Mexique de nombreuses générations d’étudiants haïtiens) ; en raison, actuellement, de l’hospitalité du Mexique à l’endroit des migrants haïtiens et, en plus, de la disponibilité de la Ville de Mexico (Musée de la Poste de Mexico) à accueillir dignement l’évènement.

L’Expo de cette année de Dubicart Gallery est réalisée avec l’appui de l’Ambassade d’Haïti au Mexique. L’inestimable participation de l’Office des Postes d’Haïti (OPH) qui a mis à la disposition du Public l’ensemble des timbres exposés. L’ENARTS a, quant à elle, mis des toiles tirées de son vivier d’œuvres d’étudiants, une opportunité pour ces jeunes peintres d’être au devant de la scène. Il faut souligner que des toiles de la collection de l’Ambassade et du peintre Tessia Théodore sont de la partie. Que dire de la patience du Musée de la Poste du Mexique et de ses collaborateurs qui ont permis la concrétisation de ce projet.

L’équipe dirigeante de Dubicart Gallery adresse ses remerciements à ses collaborateurs, aux diplomates de l’Ambassade d’Haïti au Mexique, aux Los Correos Mexicanos, à l’Office des Postes d’Haïti, l’Ecole Nationale des Arts, aux Médias qui ont fait la promotion du projet : Juno7 et les journaux Le National et Le Nouvelliste, et à tous ceux, d’une manière ou d’une autre qui ont facilité l’évènement.

