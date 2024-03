​

Lancement d’une grande croisade pour la délivrance du pays au centre sportif de Carrefour

Le centre sportif de Carrefour a acceuilli ce mercredi 13 Mars le lancement d’une grande croisade organisée par un regroupement de leaders et de ministères de la commune pour la délivrance du pays. Face à la situation dramatique du pays, ces leaders religieux sont convaincus que seul Dieu peut le sortir du gouffre.

C’est autour du thème “Seyè ane 2024 sa a, ke solèy gras ou a briye sou ayiti” que les organisateurs ont donné le coup d’envoi de cette grande manifestation spirituelle réunissant plus de 70 églises. Implorer la faveur de Dieu et faire pousser chez les gens les graines de conscience indispensables au réveil national que l’on espère tous, tels sont les objectifs visés par cette grande campagne de prières.

Si pour certains cet élan vers le changement a un air du déjà vu, l’apôtre Robert Siméon, l’un des organisateurs de cette croisade, reste convaincu que si Dieu a exaucé la prière de Josaphat, certainement, il répondra à la leur. Car Il est le même hier, aujourd’hui, éternellement. “Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu”, dit-il se référant à un passage de la bible. “Nous voulons que la main de Dieu établisse la paix et la justice à tous les niveaux dans le pays”, ajoute t il.

Le leader principal de l’église maison de transformation des ambassadeurs du royaume (MAITAR) reconnaît cependant qu’à côté de l’intervention divine, il faut opérer un changement des mentalités en Haïti.

“Nous avons besoin d’une autre mentalité dans le pays, il nous faut des Néhémie, Martin Luther King.” Selon l’apôtre Siméon

Les leaders religieux doivent être les premiers à donner le ton en ce sens. “Les pasteurs doivent laisser La Parole devenir chair à travers eux.”

“C’est la raison pour laquelle, poursuit il, nous prions également pour que Dieu provoque l’émergence d’un leader qui garantira le respect des lois”. Car, souligne-t-il, “Santiman pa bay rezilta, se aplikasyon prensip ki bay rezilta.”

Organisée par une coalition de pasteurs de la commune de Carrefour dont les pasteurs Ernst Joseph, Exantus Jean Claude, Bernard Lesperance, Harry Desir, Tony Jean, Reginald Celestin, ainsi que la LIPECC, la FONLEMPA et l’UNEC; cette croisade est supportée par la Mairie de Carrefour et sera retransmise en live sur les pages Facebook et YouTube de Ministè Glwa Bondye, de l’Église MAITAR et de la Télévision dernière heure.

Soulignons à titre de rappel que depuis bientôt trois ans, la population de Carrefour est bloquée au Sud par la guerre des gangs à Martissant et tout récemment, au Nord par les gangs à Mariani. Plusieurs centaines de personnes habitant les localités telles que Degan, De Michel, Sapotille, haut waney 85 et 87 ont été contraintes de quitter leur maison à cause de la violence des gangs armés. Cette situation dramatique pousse les gens à se tourner vers Dieu, lui seul étant capable de les délivrer de ce malheur, selon eux.

