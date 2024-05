Le Canada annonce des mesures de soutien pour les haïtiens et leurs familles face à la crise en Haïti

​

​

Le gouvernement du Canada annonce des mesures de soutien pour les haïtiens et leurs familles face à la crise en Haïti

En réponse à la détérioration continue de la situation sécuritaire en Haïti, le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes pour soutenir les personnes touchées par la violence et l’instabilité.

L’honorable Marc Miller, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé ce jeudi une série de mesures temporaires visant à aider les membres de la famille de citoyens canadiens, de résidents permanents et de résidents temporaires originaires d’Haïti.

Les nouvelles mesures, en vigueur dès ce jeudi , permettront aux haïtiens se trouvant au Canada avec un statut de résident temporaire valide de demander gratuitement un permis de travail ouvert, un permis d’études ou une prolongation de leur statut.

Ces facilités s’étendent également aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, arrivés au Canada via des départs assistés d’Haïti. De plus, les bénéficiaires auront accès pendant trois mois à la couverture du Programme fédéral de santé intérimaire, peut-on lire dans une note.

Marc Miller a déclaré : « Le bien-être des personnes en Haïti nous préoccupe vivement. Les mesures annoncées aujourd’hui aideront les membres de la famille de Canadiens et Canadiennes qui ont fui Haïti à séjourner au Canada avec leur famille et permettront aux Haïtiennes et Haïtiens de travailler et d’étudier dans un environnement sûr. »

Un soutien concret pour les familles

Ces mesures ont pour objectif de maintenir les familles unies et de fournir aux Haïtiens au Canada un environnement stable et sécurisé pour vivre, travailler et étudier. Le ministre a souligné l’importance de ces initiatives en ces temps difficiles, rappelant que le gouvernement du Canada est déterminé à offrir un refuge et une assistance aux personnes affectées par la crise haïtienne.

Informations sur l’Éligibilité et les Procédures

Les détails concernant les critères d’admissibilité et les procédures de demande sont disponibles sur le site web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Les personnes concernées sont encouragées à consulter ces informations pour bénéficier pleinement des mesures de soutien, a souligné la note.

Pour rappel, le Canada a récemment organisé des départs assistés d’Haïti, transportant avec succès 681 personnes, parmi lesquelles 435 citoyens canadiens, 111 résidents permanents et 135 résidents temporaires. On dénombre environ 44 000 Haïtiens ayant un statut de résident temporaire valide au Canada.

À lire aussi :

Les conseils essentiels d’une psychologue pour oublier un amour impossible