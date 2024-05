Le Canada félicite le CPT d’avoir nommé un nouveau Premier ministre pour diriger la transition

Le gouvernement canadien a félicité le Conseil Présidentiel de Transition d’avoir nommé un nouveau Premier ministre pour diriger la transition.

À travers une déclaration faite au nom du gouvernement canadien en date du jeudi 30 mai 2024, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly félicite le Conseil présidentiel de transition (CPT) d’avoir nommé un nouveau premier ministre pour diriger la transition en Haïti et d’avoir progressé vers la réalisation de cette importante transition de pouvoir.

Elle encourage le premier ministre, le docteur Garry Conille et les membres du Conseil Présidentiel de Transition à mettre en place, le plus vite que possible, un nouveau gouvernement qui accorde la priorité au bien-être du peuple haïtien.

“Nous attendons avec impatience que le premier ministre Conille et le CPT prennent les mesures nécessaires pour rétablir les institutions démocratiques, organiser des élections libres et équitables, promouvoir la bonne gouvernance et collaborer avec la communauté internationale afin de rétablir la sécurité nationale et d’apporter l’aide nécessaire au peuple haïtien, qui a tant souffert” a-t-elle souligné.

Elle rappelle que les liens entre le Canada et Haïti sont solides, tout en précisant qu’au moment qu’Haïti poursuit son chemin vers le rétablissement de la démocratie, elle pourra continuer de compter sur le Canada pour lui apporter une aide en matière de sécurité, une aide au développement et une aide humanitaire au peuple haïtien.

