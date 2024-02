Le Canada octroie plus de 80 millions de dollars en soutien au déploiement de la MMSS en Haïti

​

Le gouvernement Canadien octroie plus de 80 millions de dollars en soutien au déploiement de la MMSS en Haïti

Un communiqué du gouvernement Canadien date de ce jeudi 22 février informe que la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly a annoncé lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 au Brésil, que le Canada affecterait 123 millions de dollars en appui à Haïti, dont 80,5 millions de dollars pour promouvoir le déploiement de la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMSS) en vue d’améliorer les conditions de sécurité de la population haïtienne.

Par ailleurs , le gouvernement rappelle que le Canada et Haïti sont des partenaires et amis de longue date.En ce sens, le Canada demeure inébranlable dans son soutien envers Haïti et à son peuple alors que le pays continue de subir des crises politiques, sécuritaires et humanitaires.

Toutefois, le communiqué souligne que la ministre Mélanie Joly a annoncé l’attribution d’un montant total de 42,5 millions de dollars, provenant de fonds déjà annoncés, pour la réalisation de 5 projets structurants en appui aux problèmes les plus urgents auxquels est confronté le pays.

En ce qui a attrait aux projets, le gouvernement Canadien précise que :

15 millions de dollars seront accordés au Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets pour l’achat d’équipement de protection individuelle et de véhicules pour la PNH12 millions de dollars dédiés aux services d’appui aux projets, l’achat de matériel logistique et de communication de la PNH.

Un peu moins de 6 millions de dollars seront également fléchés à destination du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour lutter contre les violences sexuelles fondée sur le genre et liée aux gangs en Haïti5 millions de dollars au Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre d’un Projet pour la justice et la lutte contre la corruption et l’impunité en Haïti

Et enfin 4,5 millions de dollars à destination de l’Organisation internationale pour les migrations dans le but de renforcer les capacités sécuritaires d’Haïti en matière de gestion de ses frontières.

Il faut souligner qu’une rencontre spéciale, annoncée autour du thème “Relever le défi d’Haïti” s’est déroulée en présence des ministres des Affaires étrangères des pays prenant part au sommet du G-20. Elle a été présidée par le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et co-présidée par la Sous-secrétaire aux Relations extérieures du Brésil, Madame Gisela Maria Padovan, sans oublier la présence de la Vice présidente de l’Onu,Mme Amina Mohammed.

Ces entrevues ont notamment reçu la participation des Chanceliers et Chefs de délégation de plus d’une vingtaine de pays membres du G-20 et invités.

Lors des discussions, les intervenants ont souligné l’urgence du déploiement de la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité en Haïti en raison de la détérioration du climat sécuritaire, mettant en avant le fait qu’une force robuste et dissuasive soit nécessaire pour combattre efficacement les gangs dans le pays.

