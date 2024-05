Le Collectif des partis du 30 janvier s’oppose à la Présidence tournante du CPT

​

Le Collectif des partis politiques du 30 janvier s’oppose à la Présidence tournante du CPT.

Le Collectif des partis politiques du 30 janvier à travers une lettre portant les signatures de Himmler Rébu du GREH, Ketel Jean Philippe de l’OPL, Anacacis Jean Hector de LAPEH, Jean André Victor du MOPOD, Liné Balthazar du PHTK et de Clarens Renois de Unir Ayiti adressée au Présidence du Conseil Présidentiel de Transition (CPT).

Edgard Leblanc Fils exprime sa préoccupation par la diffusion d’un document signé par les Conseillers intitulé “Résolution relative à la prise de grandes décisions”, un document à travers lequel, il est mentioné que le CPT sera présidé par 4 Conseillers au cours de la période de Transition, et à défaut de consensus toutes les grandes décisions du Conseil seront prises par une majorité de cinq sur sept (5/7) votants.

Le Collectif, partie prenante du processus politique initié le 11 mars 2024 sous les auspices de la Caricom, signataire de l’Accord du 3 avril 2024 donnant naissance au Conseil Présidentiel de Transition (CPT) précise que cette résolution, entachée de vices de fond et de forme, met en péril l’existence et la viabilité du Conseil Présidentiel par le fait que le statut juridique d’Organe de l’Etat conféré au Conseil Présidentiel de Transition par le décret du 12 avril 2024 dans le journal officiel Le Moniteur, ne peut être remis en cause par une résolution, un acte qui en essence n’a aucun caractère contraignant.

Le Collectif des partis politiques du 30 janvier souligne également dans cette lettre que le décret du 12 avril 2024, en son article 3 stipule que le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) est présidé par un de ses membres choisi par consensus ou à la majorité de ces derniers, et un acte règlementaire pris en Conseil des Ministres détermine l’organisation et le mode de fonctionnement du CPT.

Toutefois, le Collectif rappelle que le 30 avril 2024, conformément aux dispositions du décret du 12 avril, une majorité de 4 Conseillers sur 7 a supporté le choix de Edgard Leblanc Fils comme Président du Conseil comme l’atteste la cérémonie de présentation publique faite par le Conseiller Observateur Frinel Joseph avec le consentement des autres Conseillers votants.

“Le paragraphe 4 de cette résolution en violation de l’esprit et de la lettre de l’Accord du 3 avril 2024 semble être une tentative subtile de subordonner le CP à des intérêts particuliers et partisans. Ce paragraphe implique indûment le Conseil Présidentiel dans des actes de gestion et d’exécution incompatible avec sa mission qui est de garantir la stabilité et la continuité de l’État. Parce que ces actes d’exécution vont multiplier les risques de conflits de compétence et d’autorité avec le Premier Ministre qui pilote la politique du Gouvernement” poursuit le Collectif dans sa lettre.

En outre, il exprime son attachement au processus consensuel initié le 11 mars 2024 ayant conduit à la mise en place du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), un Organe de l’Etat maintenant astreint au Protocole Républicain, régi au même titre que les autres par les lois et les procédures de l’Administration Publique Haïtienne.

