Le Collège Saint Joseph du Cap-Haitien remporte la sixième Édition du concours Précis Génie

En Haïti, il existe encore des concours de génie interscolaire qui passionnent les jeunes du pays. C’est le cas au Cap Haïtien ou le concours dénommé Précis Génie a donné lieu ce 4 mai 2024 à une finale choc, qui opposait le Collège Saint-Joseph au Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. C’est rare de voir autant de jeunes motivés par une activité portant sur le savoir dans un pays ou la débauche l’emporte quasiment toujours sur le savoir.

Dans un duel captivant, le Collège Saint-Joseph est sorti victorieux de la sixième édition de Précis Génie. Avec une performance remarquable tout au long de la compétition, l’équipe du Collège Saint-Joseph a démontré une maîtrise exceptionnelle des connaissances et une détermination sans faille pour atteindre la victoire. La finale de ce concours a mis face à face deux équipes qui ont rivalisé d’intelligence, offrant aux spectateurs une expérience inoubliable.

Le score serré de 180 à 175 montre combien les équipes se valaient ! Cette belle victoire a été saluée par les nombreux supporters du Collège Saint Joseph, qui ont célébré jusque tard dans la nuit.

Dans une déclaration après la finale, Frantz AZÉMAR, Secrétaire général de Précis Génie, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la compétition. “Cette édition de Précis Génie a été un véritable test de connaissances et d’intelligence”, a-t-il déclaré. “Les participants ont fait preuve d’un engagement exceptionnel et ont démontré leur capacité à innover et penser vite et bien ”

Reginald Destin, Coordonnateur Général de Précis Génie, a souligné l’impact positif de cet événement sur la jeunesse de la région. “Précis Génie est bien plus qu’une simple compétition académique”, a-t-il déclaré. “Elle inspire les élèves à exceller dans leurs études et à poursuivre leurs rêves avec détermination.”

Maurice Firmin, Directeur Départemental Nord de l’Éducation, a félicité les participants pour leur performance exceptionnelle. “Cette compétition met en valeur le talent et l’intelligence de la jeunesse de notre région”, a-t-il déclaré. “Elle encourage les élèves à développer leurs compétences académiques et à viser l’excellence dans tout ce qu’ils entreprennent.”

Alors que le Collège Saint Joseph célèbre sa victoire, Précis Génie se prépare déjà pour la prochaine édition, avec l’objectif de continuer à inspirer et à promouvoir l’excellence académique chez les jeunes de la région.

